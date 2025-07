CSP aprova indenização para família de policiais mortos em serviço

Senado Federal Há 4 minutos CRE articula missão diplomática para conter tarifa de Trump contra o Brasil Diante da decisão do governo dos Estados Unidos de impor tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, a Comissão de Relações Exteriores (CRE) decidiu ...

Senado Federal Há 2 horas Na CAE, senadores criticam decisão dos EUA de taxar produtos brasileiros em 50% A decisão do governo norte-americano de impor uma tarifa de 50% sobre produtos importados do Brasil foi criticada em reunião da Comissão de Assunto...