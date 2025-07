Fecomércio-RS realiza Reunião Regional em Três Passos no dia 24 de julho

Três Passos sediará no dia 24 de julho, quinta-feira, a 3ª Reunião Regional realizada pela Fecomércio-RS no ano. O encontro começará às 17h, na sede do Sindilojas Celeiro (Rua Estivalet Pires, 83 | Auditório - Três Passos). Tendo em vista que a proximidade com sindicatos empresariais de todo o Estado é uma das diretrizes de atuação da Federação, esse será um momento dedicado à escuta das demandas dos sindicatos patronais da região.

A reunião, liderada pelo presidente do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac, Luiz Carlos Bohn, contará com a presença de presidentes e membros dos sindicatos e de lideranças empresariais da localidade. Dentre as temáticas a serem debatidas, estarão a Reforma Tributária, além de pautas regionais pertinentes ao empresariado.

Reunião Regional da Fecomércio-RS - Três Passos

Data: 24 de julho

Horário: 17h

Local: Sede do Sindilojas Celeiro (Rua Estivalet Pires, 83 | Auditório - Três Passos)

