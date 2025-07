Receita Certa entra na semana final para resgate de prêmios com R$ 19 milhões ainda disponíveis

Falta uma semana para o encerramento do prazo de resgate dos prêmios do Receita Certa, modalidade de cashback do programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG). Os cidadãos contemplados têm até a próxima segunda-feira (21/7) para solicitar os valores a que têm direito. Após essa data, os prêmios não resgatados serão perdidos.

Atualmente, mais de R$ 19 milhões seguem disponíveis para resgate, contemplando cerca de 1,8 milhão de pessoas que participaram da rodada mais recente do Receita Certa. Para verificar e solicitar os valores, basta acessar o site ou o aplicativo do NFG.

O Receita Certa devolve à população parte do ICMS arrecadado no comércio varejista, sempre que há crescimento real da arrecadação em relação ao mesmo período do ano anterior. A rodada atual, calculada em abril, corresponde ao último trimestre de 2024, período que teve alta nas vendas devido às festas de fim de ano.

Ao todo, foram disponibilizados R$ 47,03 milhões para resgate, incluindo R$ 41,4 milhões da arrecadação recente e outros R$ 5,6 milhões de prêmios não resgatados em rodadas anteriores. Os valores estão sendo distribuídos entre 3,5 milhões de cidadãos premiados, com média de R$ 13,39 por pessoa. O maior prêmio individual desta rodada chegou a R$ 41,63, sem considerar saldos acumulados.

O pagamento pode ser feito via Pix (chave CPF) ou por depósito em conta corrente ou poupança do Banrisul. Valores inferiores a R$ 1 são acumulados automaticamente para a próxima rodada.

Após o fim do prazo, será iniciada a apuração da próxima edição do Receita Certa, com base no desempenho do primeiro trimestre de 2025. Caso haja novo crescimento real na arrecadação do ICMS do varejo, uma nova distribuição será realizada.

Como solicitar o resgate

Os valores podem ser resgatados de forma simples e rápida pelo site ou aplicativo do Nota Fiscal Gaúcha. Confira o passo a passo:

Acesse o site do NFG ou o aplicativo (disponível para Android e iOS); Faça login com seu CPF e senha cadastrada; No menu, clique em “Receita Certa”; Verifique o valor disponível e clique em “Solicitar Resgate”; Escolha a forma de recebimento: Pix (com chave CPF) ou depósito em conta corrente/poupança do Banrisul; Confirme a solicitação.

Como é feito o cálculo?

A cada R$ 1 em compras com CPF na nota, o(a) participante do NFG acumula 1 ponto. Nesta rodada, foram somados mais de 16,8 bilhões de pontos. O valor do ponto foi calculado em R$ 0,0027754.

Assim, quem acumulou 10 mil pontos, por exemplo, recebeu R$ 27,75 (10.000 x R$ 0,0027754). Mais informações sobre o cálculo e os valores podem ser consultadas no site do Nota Fiscal Gaúcha .