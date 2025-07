Governo conclui obras de melhorias na ERS-432 no Vale do Taquari

Obra recuperou trecho entre o município de Anta Gorda e o acesso a ERS-332, no Vale do Taquari -Foto: Divulgação/Daer

O Governo do Estado segue recuperando as estradas gaúchas e levando mais infraestrutura com segurança para a população. Com investimento de R$ 8 milhões, o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt), concluiu as obras de revitalização de 8,7 quilômetros na ERS-432, no trecho entre Anta Gorda e a ERS-332, no Vale do Taquari. Os serviços incluíram a recuperação do pavimento asfáltico e a implantação de nova sinalização horizontal.

O secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, destaca que a conclusão dos trabalhos reafirma o compromisso do governo com a infraestrutura das comunidades: “A ERS-432 é um eixo fundamental que conecta Anta Gorda à região, promovendo integração, segurança e desenvolvimento no Vale do Taquari”, afirma Costella.

Para o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, a entrega da obra é fundamental para a região: “A conclusão dos trabalhos na ERS-432 vai melhorar a mobilidade, organizar o fluxo e reduzir acidentes. É um investimento que trará benefícios diretos para toda a região”, ressalta Faustino.