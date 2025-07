Começa o prazo para manifestar interesse em acordo que antecipa pagamento de precatórios

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

Sistema prisional Há 3 horas Programa de Capacitação Profissional impulsiona o trabalho prisional e a reintegração social no Rio Grande do Sul O governo do Estado, por meio da Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS) e da Polícia Penal, tem trabalhado para a inclusão de pessoas...

Estradas Há 4 horas Governo conclui obras de melhorias na ERS-432 no Vale do Taquari O Governo do Estado segue recuperando as estradas gaúchas e levando mais infraestrutura com segurança para a população. Com investimento de R$ 8 mi...

Geral Há 24 horas Parque Cavernas do Peruaçu é reconhecido como patrimônio da Unesco Decisão foi anunciada hoje pelo Comitê do Patrimônio Mundial

Planejamento Há 1 dia Contratação de empresa de assessoramento para Comitês de Bacias Hidrográficas está na Agenda Celic A contratação de uma empresa para prestar assessoramento e apoio administrativo ao funcionamento dos 25 (vinte e cinco) Comitês de Bacias Hidrográf...