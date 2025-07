Contratação de empresa de assessoramento para Comitês de Bacias Hidrográficas está na Agenda Celic

A contratação de uma empresa para prestar assessoramento e apoio administrativo ao funcionamento dos 25 (vinte e cinco) Comitês de Bacias Hidrográficas (CBHs) do Estado do Rio Grande do Sul é um dos 32 processos licitatórios que serão realizados pela Central de Licitações (Celic) , vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), na semana entre os dias 14 e 18 de julho de 2025 .

A licitação foi solicitada pela Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema). O pregão eletrônico está previsto para esta quinta-feira (17/7), às 9h30. O valor total da contratação está estimado em R$ 2,5 milhões e a proposta vencedora será a de menor preço global.

Editais na área de produção de eventos

Outros editais envolvem a realização da 4ª Conferência Estadual LGBT+, em Porto Alegre, nos dias 1º, 2 e 3 de agosto de 2025. Os editais preveem a contratação de uma produtora de eventos para fornecer os itens necessários à estrutura visual do evento – um por pregão eletrônico e o outro por dispensa eletrônica, com disputa. Os processos licitatórios promovidos pela Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos serão realizados na segunda-feira (14/7), às 9h10, e na terça-feira (15/7), às 9h30.

Escola para pilotos

Já a Brigada Militar irá realizar pregão eletrônico para contratar escola para a obtenção das licenças de piloto privado e comercial de helicóptero. O objetivo é formar dois novos pilotos do Corpo de Bombeiros Militar do RS a fim de habilitar efetivo da Corporação. O valor estimado anual da contratação gira em torno de R$ 600 mil e a empresa vencedora será a que oferecer o menor preço global, respeitados os valores unitários.

Outras licitações

A agenda prevê, ainda, licitações para serviços de atenção domiciliar, compra de materiais de higiene e limpeza, entre outros. No total, são 32 certames com o objetivo de atender a requisições de diversos órgãos e secretarias do governo estadual.

Podem participar dos processos empresas devidamente credenciadas no Portal do Fornecedor RS .

Agenda Celic

A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado, aos profissionais de imprensa e à sociedade.