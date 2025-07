Governo do Estado abre a maior rodada de conciliação de precatórios da sua história

Foi aberta a 9ª rodada de negociações da Câmara de Conciliação de Precatórios (CCP), a maior da históriado Rio Grande do Sul. O anúncio foi feitonesta sexta-feira (11),noPalácio Piratini,com a presença do governador Eduardo Leite, do procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa, e do secretário-adjunto da Fazenda,ItanielsonCruz.A medida é uma ação do governo do Estado, por meio da Procuradoria-Geral do Estado (PGE-RS) e do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS). O Edital Convocatório nº 9/2025 foi publicado,nesta sexta-feira (11/7),no Diário Oficial do Estado.