Subcomissão debate preparativos para a COP 30 em reunião nesta terça

A Subcomissão Temporária para Acompanhamento dos Preparativos para a COP 30 realiza nesta terça-feira (15), a partir das 10h, audiência pública para discutir os avanços e desafios na organização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), prevista para novembro, em Belém (PA).

A reunião foi requerida ( REQ 2/2025 – CMACOP30 ) pela presidente da subcomissão, senadora Leila Barros (PDT-DF), e terá a participação da diretora de Clima do Ministério das Relações Exteriores (MRE), Liliam Chagas — negociadora-chefe do Brasil no evento — e do secretário extraordinário para a COP 30, Valter Correia.

Na parte deliberativa da reunião, os senadores devem analisar requerimento solicitando uma nova diligência externa da subcomissão em Belém, nos dias 18 e 19 de agosto. A proposta tem como objetivo acompanhar in loco os preparativos logísticos, a organização dos espaços e o planejamento da programação da conferência. A primeira visita dos senadores à cidade aconteceu na cidade no início de junho. Desta vez, de acordo com a Leila, a atividade será em conjunto com a subcomissão equivalente da Câmara dos Deputados.

A subcomissão é vinculada à Comissão de Meio Ambiente (CMA).

Vinícius Gonçalves, sob supervisão de Patrícia Oliveira