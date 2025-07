Ospa Jovem realiza concerto gratuito em celebração à amizade Brasil-França

A orquestra mais avançada da Escola de Música da Ospa – Conservatório Pablo Komlós realiza, na próxima terça-feira (15/7), mais um concerto gratuito e aberto ao público, na Sala Sinfônica do Complexo Cultural Casa da Ospa. O espetáculo integra as comemorações pelos 200 anos de amizade entre Brasil e França.

Professor e músico da Ospa, Arthur Barbosa conduz a orquestra neste repertório com obras de renomados compositores franceses, como Georges Bizet (1838-1875), Camille Saint-Saëns (1835-1921), Jacques Ibert (1890-1962) e Maurice Ravel (1875-1937).

Programação encerra semestre transformador para a Ospa Jovem, que cresceu em quantidade de integrantes e qualidade musical -Foto: Cesar Lopes/PMPA

Participação de solistas premiadas

O concerto contará ainda com a participação de duas solistas premiadas no Concurso Jovens Solistas da Escola da Ospa, em 2024: a violoncelista Samara Moraes, que interpretará o Concerto para Violoncelo, Op. 33, de Saint-Saëns; e a flautista Julia Alves Gregorio, que irá executar o movimento Allegro do Concerto para Flauta, de Jacques Ibert.

O programa inclui também a Suíte nº 2 de L’Arlésienne, de Bizet, e o célebre Bolero, de Ravel. Esse último teve uma apresentação surpresa realizada pela Ospa Jovem no dia 5 de julho: um flashmob no Mercado Público de Porto Alegre, que atraiu centenas de ouvintes curiosos e antecipou parte do repertório deste concerto.

Novos integrantes

A programação encerra um semestre transformador para a Ospa Jovem, que cresceu em quantidade de integrantes e qualidade musical. O momento foi possível com o apoio financeiro e pedagógico do projeto Academia de Música Clássica, parceria entre a Fundação Pablo Komlós e a Secretaria da Cultura (Sedac).

Pela primeira vez, após os 11 anos de existência da Ospa Jovem, os estudantes passaram a receber bolsas de estudo por meio do projeto, inspirado em programas de formação e retenção de talentos adotados por grandes orquestras no Brasil e no exterior. Em 2025, a Ospa Jovem busca consolidar-se como referência entre as orquestras jovens do Estado, promovendo a vivência artística de seus integrantes e ampliando o acesso à música orquestral.

Pela primeira vez, estudantes passaram a receber bolsas de estudo para formação e retenção de talentos -Foto: Vinicius Angeli/Secom Ospa

Serviço

O quê: Concerto da Ospa Jovem

Quando: 15 de julho, terça-feira, às 20h

Onde: Complexo Cultural Casa da Ospa (CAFF – Av. Borges de Medeiros, 1.501 - Porto Alegre, RS)

O evento conta com entrada gratuita e disponibiliza medidas de acessibilidade

Programa

Camille Saint-Saëns | Concerto para Violoncelo nº 1, Op. 33

Jacques Ibert | Concerto para Flauta I. Allegro

Georges Bizet | Suíte nº 2 de L’Arlésienne I. Pastorale II. Intermezzo III. Minuetto IV. Farandole

Maurice Ravel | Bolero, M. 81

Apresentação: Ospa Jovem – Orquestra Sinfônica da Escola de Música da Ospa

Regência: Arthur Barbosa

Solista: Samara Moraes (violoncelo) e Julia Alves Gregorio (flauta)