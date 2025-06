Comissão realiza audiência para debater gastos e gestão da COP 30

A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados promove, na quarta-feira (2), audiência pública para obter esclarecimentos sobre a organização, gestão e gastos públicos relacionados à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30). O debate está marcado para as 10 horas, no plenário 9.

A audiência foi solicitada pelo deputado Junio Amaral (PL-MG), que destaca a importância do tema diante da magnitude do evento e dos recursos públicos envolvidos. A COP 30 será realizada em novembro de 2025, na cidade de Belém (PA).

“Nesse âmbito, o governo federal reservou R$ 1 bilhão no Orçamento de 2025 para projetos de infraestrutura, pesquisa e outros investimentos envolvendo a COP 30”, afirma o parlamentar.

Secretaria Extraordinária

Com a criação da Secretaria Extraordinária para a COP 30, vinculada à Casa Civil da Presidência da República e comandada pelo secretário Valter Correia da Silva, diversos contratos já foram firmados — inclusive com organismos internacionais — para a realização de obras e ações preparatórias na capital paraense.

O objetivo da audiência é ouvir Valter Correia sobre a execução desses recursos e os critérios adotados para a gestão dos projetos relacionados ao evento. Segundo Junio Amaral, a iniciativa está alinhada com o objetivo da comissão de acompanhar e fiscalizar os gastos do Poder Executivo federal.

