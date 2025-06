Comissão debate sistemas de armazenamento de energia no Brasil

A Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados promove, na quarta-feira (2), audiência pública para discutir a inserção de sistemas de armazenamento de energia no país. O debate será realizado às 9 horas, no plenário 14.

O debate foi pedido pelo deputado Diego Andrade (PSD-MG), que destaca a importância estratégica desses sistemas diante das transformações recentes na matriz energética brasileira.

“As tecnologias de armazenamento de energia, que abrangem, destacadamente, as usinas hidrelétricas reversíveis e as baterias eletroquímicas, terão um papel fundamental e indispensável para a manutenção da segurança operativa do sistema elétrico nos próximos anos”, afirma o parlamentar.

As usinas hidrelétricas reversíveis são sistemas que podem funcionar tanto como geradores de energia quanto como bombas de água, armazenando energia potencial para uso futuro.

A audiência pretende discutir os principais aspectos legais e regulatórios necessários para viabilizar a contratação, implantação e operação dessas tecnologias, tanto no Sistema Interligado Nacional (SIN) quanto nos sistemas isolados.

Veja quem foi convidado para discutir o assunto