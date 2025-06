Comissão aprova projeto que amplia transparência e controle social sobre a qualidade do transporte público

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que amplia a transparência e a participação social no controle da qualidade do transporte público. O texto altera a Política Nacional de Mobilidade Urbana .

Pela proposta, a Política Nacional de Mobilidade Urbana passará a exigir:

transparência ativa de dados relativos ao Sistema Nacional de Mobilidade Urbana;

procedimentos sistemáticos de comunicação, também por meio de aplicativos ou outras plataformas de comunicação em rede, para avaliar a satisfação dos cidadãos e dos usuários e para a prestação de contas; e

medidas para melhoria dos serviços, especialmente quanto à pontualidade, qualidade e cordialidade, de acordo com a avaliação dos usuários.

Mudanças no texto original

O texto aprovado é o substitutivo, ou seja, uma nova versão apresentada pelo relator, deputado Duda Ramos (MDB-RR), para o Projeto de Lei 9865/18 , do deputado Ivan Valente (Psol-SP), e para o parecer aprovado na Comissão de Defesa do Consumidor.

“Examinei cada uma das sugestões previstas propostas, concluindo que algumas são viáveis e outras não, o que levou à apresentação do substitutivo”, explicou Duda Ramos. Segundo ele, algumas ideias já estão previstas na atual legislação.

A versão original do deputado Ivan Valente determinava a divulgação dos custos e da avaliação do transporte coletivo. Já a Comissão de Defesa do Consumidor sugeriu a criação, pelos municípios, de aplicativos sobre o transporte público.

Próximos passos

O projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado pelas comissões de Desenvolvimento Urbano; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, terá de ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.