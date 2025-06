Tenente Portela será palco do MateArte 2025, festival que celebra a cultura gaúcha

Está oficialmente confirmado: Tenente Portela será a sede do MateArte 2025, o Festival de Arte Gaúcha da 20ª Região Tradicionalista. A cidade receberá as duas etapas do evento neste ano, que serão realizadas no Ginásio da Escola Estadual Professora Cleia Salete Dalberto, com estimativa de público em torno de 3 mil pessoas.

A primeira etapa acontecerá em 20 de julho, com destaque para as competições de danças tradicionais gaúchas, reunindo cerca de 30 grupos de invernadas artísticas. As apresentações ocorrerão nas categorias pré-mirim, mirim, juvenil, adulta e veterana/xirú, representando entidades tradicionalistas de toda a região. Além das danças, também estão previstas disputas nas modalidades de solista vocal e declamação, nas mesmas faixas etárias.

Já a segunda etapa será realizada em 5 de outubro e marcará o encerramento do festival. Novamente, as danças tradicionais e a declamação estarão em evidência. Nesta data, serão conhecidos os grandes campeões do MateArte 2025.

Ao todo, o festival deve reunir cerca de 600 concorrentes em todas as categorias e modalidades. O projeto conta com o apoio da Lei Municipal de Patrocínio nº 2.790/2021, da Prefeitura de Tenente Portela. A organização local ficará a cargo do CTG Guardiões da Fronteira, com realização da 20ª Região Tradicionalista do MTG/RS.

