Com início da construção do novo prédio da reserva técnica, restauro do Museu de História Julio de Castilhos entra em nova fase

A obra de restauro e qualificação do Museu de História Julio de Castilhos (MHJC), instituição da Secretaria da Cultura (Sedac) e o mais antigo do Rio Grande do Sul, entrou em uma nova fase a partir de junho. Começou a ser construído o novo prédio da reserva técnica, que abrigará todo o acervo em um espaço exclusivo – com acondicionamento térmico, controle de luz e umidade, além de estrutura de guarda adequada para garantir a conservação.

No local, uma equipe trabalha na remoção de 20 árvores de espécies invasoras que oferecem risco aos visitantes. Também serão retiradas três árvores localizadas no passeio público, em frente às duas edificações históricas do MHJC. Uma figueira nativa, espécie de grande importância para a biodiversidade, será transplantada para o espaço interno do museu. As intervenções foram autorizadas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade de Porto Alegre.

O laudo para o manejo da vegetação segue rigorosamente a legislação ambiental e foi emitido com base em estudos técnicos elaborados por profissionais de botânica, engenharia e arquitetura, que avaliaram o estado fitossanitário das espécies e a interferência prejudicial que as raízes e copas têm ocasionado nas estruturas das edificações. A compensação ambiental foi pecuniária. A Sedac e o museu pagaram o Certificado de Compensação por Transferência de Serviços Ambientais à prefeitura.

A casa do ex-governador Júlio de Castilhos, espaço principal do museu, é tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado, e o acervo, por sua vez, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O projeto de restauração e ampliação do MHJC conta com investimento de R$ 11.174.828,32 do programa Avançar na Cultura, do governo do Estado. O museu, que fica próximo à Catedral Metropolitana de Porto Alegre (Rua Duque de Caxias, 1205, Centro Histórico) deve reabrir ao público em 2026.