Frente em defesa de médicos formados no exterior vai à promulgação

Os senadores aprovaram nesta quinta-feira (20) a criação da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Médicos Formados no Exterior e da Revalidação de diplomas. O Projeto de Resolução do Senado (PRS) 29/2023 , do senador Alan Rick (União-AC), recebeu relatório favorável do senador Randolfe Rodrigues (PT-AP) e agora segue para promulgação.

Um dos objetivos do grupo, segundo o projeto, é propor medidas legislativas para facilitar o trabalho de médicos brasileiros formados no exterior. A frente deve ainda promover eventos para a discussão do tema e atuar em conjunto com governo, órgãos de classe e entidades da sociedade.

Segundo Alan Rick, os médicos brasileiros formados no exterior podem trazer ganhos à assistência à saúde em locais afastados do Brasil. Na opinião do parlamentar, há muita burocracia imposta para a revalidação dos diplomas de faculdades estrangeiras.

Ao ler o parecer de Plenário, Randolfe defendeu o projeto e lembrou que esses profissionais, por meio do Programa Mais Médicos na atenção básica do Sistema Único de Saúde (SUS), podem contribuir muito com o atendimento em regiões remotas.

— Tema de suma importância sobretudo para muitos brasileiros que vivem na Amazônia, nos estados do Acre, Amapá e Rondônia — disse Randolfe.