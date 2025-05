Leite destaca importância do diálogo durante abertura do Festival Fronteiras

O governador Eduardo Leite participou da sessão de abertura do Festival Fronteiras, na noite desta quarta-feira (28/5), e ressaltou a importância do evento para a produção intelectual e a pluralidade de ideias. Uma conversa entre o cantor Gilberto Gil e o escritor moçambicano Mia Couto deu início às atividades no Teatro Simão Lopes Neto, em Porto Alegre. A programação segue na sexta-feira (30/5) e no sábado (31), com atividades pagas e gratuitas distribuídas no entorno da Praça da Matriz.

Programação contará com oito palcos simultâneos que receberão diálogos e entrevistas com cerca de 40 pensadores -Foto: Vitor Rosa/Secom

No palco do teatro, Leite deu as boas-vindas ao público e destacou a relevância do Festival, especialmente como oportunidade de mostrar o processo de reconstrução do Rio Grande do Sul após um ano desafiador. “Este evento é importante em muitas dimensões. Primeiramente, pelo que se propõe a fazer, nessa união de diálogos e debates, que integram pensamento crítico, expressão artística, movimentando nosso Centro Histórico, com muitos símbolos. Por si só, um momento como este acontecer atualmente é muito importante, mas ser em praça pública, com possibilidade de circulação das pessoas, é especialmente simbólico”, destacou o governador.

“E acontecer aqui no Rio Grande do Sul, depois de um ano difícil, também é especialmente importante. Temos oportunidade de mostrar que nosso Estado tem seus desafios, mas que também temos a condição de superá-los, que estamos reconstruindo e restabelecendo o nosso Estado com o Plano Rio Grande ”, finalizou.

O diálogo entre Gilberto Gil e Mia Couto foi mediado pela jornalista Mariana Ferrão e marcou o início de um evento que dá continuidade ao legado do Fronteiras do Pensamento, agora com um novo formato, baseado no sucesso do tradicional ciclo de conferências.

Diálogo entre Gilberto Gil e Mia Couto foi mediado pela jornalista Mariana Ferrão e marcou o início do Festival -Foto: Vitor Rosa/Secom

O Festival Fronteiras propõe uma experiência imersiva, promovendo conexão entre as pessoas e uma vivência intelectual e artística intensa. A programação contará com oito palcos simultâneos, entre eles o Multipalco Eva Sopher e a Catedral Metropolitana, que receberão diálogos com conteúdos inéditos e entrevistas com cerca de 40 pensadores.

Outro destaque do evento são as entrevistas ao vivo, conduzidas por nomes de relevância, que apresentarão reflexões sobre temas contemporâneos. Os convidados também farão perguntas entre si, tornando as conversas mais dinâmicas.