Beto Faro destaca viagens de Lula e elogia papel diplomático do Brasil

Durante pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (28), o senador Beto Faro (PT-PA) elogiou a atuação internacional do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas visitas recentes à Rússia e à China, entre os dias 8 e 13 de maio. Segundo o parlamentar, os encontros reafirmaram o compromisso do Brasil com um mundo mais multipolar, cooperativo e justo, além de representarem avanços econômicos e estratégicos para o país.

Na Rússia, Lula participou das celebrações pelos 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial e firmou acordos com ênfase em energia, incluindo energia nuclear e minerais críticos. A viagem também reforçou a importância do comércio bilateral, especialmente em setores como fertilizantes e combustíveis.

— Foi uma visita carregada de simbolismo e de respeito à história da humanidade, especialmente à memória da luta contra o nazismo e o fascismo. A presença do presidente do Brasil nesse evento reafirma nosso compromisso com a paz, com o multilateralismo e com o respeito entre os povos — declarou.

A visita à China resultou na assinatura de 20 acordos e no anúncio de outros 17 instrumentos de cooperação para os próximos 50 anos em áreas como agricultura, energia renovável, tecnologia, saúde e defesa. Segundo o senador, a China é o maior parceiro comercial do Brasil desde 2009, e apenas no primeiro trimestre de 2025 o fluxo comercial bilateral somou R$ 38,8 bilhões. Entre os resultados práticos, foram anunciados investimentos de R$ 27 bilhões, incluindo a criação de um centro de pesquisa em energia limpa com o Senai Cimatec e uma plataforma de produção de insumos farmacêuticos ativos (IFAs).

Faro destacou ainda a importância do Brics e da próxima cúpula do grupo, que ocorrerá em julho no Rio de Janeiro, além da 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP 30), marcada para novembro de 2025, em Belém (PA). Para ele, o Brasil está retomando protagonismo global com soberania e visão estratégica.

— O mundo de hoje exige ousadia, inteligência e visão de futuro. É isso que o presidente Lula tem feito. É esse caminho que devemos apoiar como representantes do povo brasileiro — afirmou.