CRE cria grupo de trabalho para revisar política de comércio exterior

A Comissão de Relações Exteriores (CRE) aprovou, nesta quarta-feira (28), a criação de um grupo de trabalho (GT) e o respectivo plano de trabalho para estudar e propor aperfeiçoamentos à política brasileira de comércio exterior.

A iniciativa foi apresentada pelo presidente da comissão, senador Nelsinho Trad (PSD-MS), que também presidirá o grupo. O GT será formado por consultores legislativos, técnicos da comissão e representantes dos gabinetes dos senadores membros da CRE.

A atuação será estruturada em três eixos: políticas de fomento à exportação, estratégias de negociações comerciais bilaterais e multilaterais, e infraestrutura logística para exportações e integração sul-americana.

Segundo Nelsinho, trata-se de um formato inovador, que busca reunir especialistas do Senado com técnicos do governo, do mercado e da academia para aprofundar o debate sobre os principais desafios do comércio exterior.

— Acreditamos que o formato de reunir técnicos com técnicos seja um dos principais méritos do que estamos fazendo. Nossos especialistas interagindo com representantes da tríade governo, mercado e academia para ir mais fundo nos temas e questões envolvidos — afirmou.

Organização

O plano de trabalho prevê a realização de encontros, análise de dados, revisão de literatura e coleta de informações junto a instituições públicas e privadas. Ao final do processo, será elaborado um relatório com diagnósticos, sugestões de encaminhamentos e, se necessário, proposições legislativas.

Para o senador, o objetivo é que o grupo cumpra não apenas uma função fiscalizadora, mas que contribua com a formulação de políticas públicas.

— Esse grupo de trabalho busca tanto exercer o papel fiscalizador dessa Casa quanto qualificar o debate das grandes questões do país, sinalizando assim um compromisso com uma pauta técnica, relevante e propositiva para o Brasil — argumentou.

O prazo para conclusão dos trabalhos do GT é 15 de novembro de 2025, com a possibilidade de prorrogação por até 30 dias. O relatório final será submetido à apreciação da CRE ainda este ano.