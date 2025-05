Festival de Cinema de Três Passos abre inscrições

A trajetória do Festival de Cinema de Três Passsos, instituída de diversos sentimentos documentados e expressos em histórias, sonhos, percepções, experiências vivenciadas, produções cinematográficas, debates, estudos, pesquisas e mais de 600 obras exibidas, o constitui como “LUGAR DE MEMÓRIAS”.

Em sua 7ª edição, consolida o propósito de ser o depositário/confidente das muitas histórias, dos sensíveis olhares, da diversidade de vozes e de visões de mundo trazidas por realizadores/as, por meio de suas obras projetadas no telão do Cine Globo – lugar-memória que resiste há 70 anos e continua com o intuito de preservar a memória e impedir o esquecimento, e sobretudo, de perpetuá-la.

O Cine Globo, lugar repleto de propósitos de memória, será o grande palco de difusão de curtas-metragens nacionais e estrangeiros, de 04 a 08 de novembro.

A programação, com entrada franca, é composta por Mostra Competitiva e Mostra Não Competitiva, debates com cineastas em cada sessão, cerimônia de encerramento e premiações, seguida de confraternização.

O Festival recebe inscrições até 16 de julho de 2025, realizadas exclusivamente no site oficial do Festival: www.cinematrespassos.com.br

São aceitas inscrições de curtas-metragens nos gêneros ficção, documentário, animação, experimental, tema livre, duração de até 20 minutos (incluídos os créditos), legendas obrigatórias em Português como recurso de acessibilidade, produzidos a partir de 1º de Janeiro/ 2023 e finalizados até a data da inscrição em 2025, e, que não tenham sido exibidos na Mostra Competitiva do 6º Festival de Cinema de Três Passos/ 2023.

Os curtas-metragens selecionados dentre os inscritos, concorrem em 17 categorias, 16 avaliadas pelo Júri Oficial e uma pelo Júri Popular.

Os vencedores receberão o Troféu Levy em homenagem a Alberto Abrahão Levy, pela sua determinação e perseverança na manutenção da atividade cinematográfica em Três Passos, legado mantido por gerações de sua família.

A premiação será entregue durante a Cerimônia Oficial de Encerramento do 7º Festival de Cinema de Três Passos, no dia 8 de novembro de 2025, às 20h, no Cine Globo.

Categorias da Mostra Competitiva



Júri Popular:

Melhor Curta do Festival



Júri Técnico/Oficial:

Melhor Curta do Festival​

Melhor Curta Ficção​

Melhor Curta Documentário​

Melhor Curta Animação​

Melhor Curta Experimental​

Melhor Curta Sustentabilidade Ambiental

Melhor Curta Direitos Humanos

Melhor Curta Estrangeiro​

Melhor Direção​

Melhor Interpretação

Melhor Roteiro​

Melhor Fotografia​

Melhor Trilha Musical​

Melhor Edição/Montagem ​

Melhor Direção de Arte​

Melhor Desenho de Som





Mais informações: www.cinematrespassos.com.br

Redes sociais: Facebook e Instagram



Realização: Movimento Pró-Arte

Apoio: Prefeitura Municipal de Três Passos

Financiamento:

IECINE, Pró-cultura, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Lei Paulo

Gustavo,MinistériodaCultura,GovernoFederalBrasilUniãoeReconstrução.

