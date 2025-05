Centros de Tradições Gaúchas já podem se inscrever no curso sobre captação de recursos públicos de fomento à cultura

Capacitar Centros de Tradições Gaúchas (CTGs) para elaboração, gestão e prestação de contas de projetos culturais financiados por editais e leis de incentivo é o objetivo do curso “CTGs em movimento: acessando os recursos públicos para fomento à cultura”. A formação será realizada de forma presencial, no próximo sábado (24/5), no 35 CTG, em Porto Alegre.

A realização do curso é do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG), por meio do Departamento de Projetos, em parceria com a Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), por meio do Departamento de Fomento e da Coordenadoria do Tradicionalismo Gaúcho.Asinscriçõessãogratuitasedevemserfeitaspormeiodo formulário de inscrição .

A capacitação abordará as ferramentas e etapas necessárias para inscrição, execução e prestação de contas de projetos financiados por meio de mecanismos públicos de fomento como a Lei de Incentivo à Cultura (LIC), o Fundo de Apoio à Cultura (FAC), a Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) e a Cultura Viva, respeitando a realidade administrativa e cultural das entidades tradicionalistas gaúchas.

Voltado a coordenadorias regionais do MTG, integrantes e dirigentes de CTGs, e responsáveis pelas áreas culturais, administrativas e de projetos, a carga horária do curso será de oito horas.

O formulário de inscrição também servirá como instrumento de mapeamento do perfil dos participantes, incluindo questões sobre experiências prévias com editais e captação de recursos, a fim de orientar futuras ações do Movimento Tradicionalista.



Serviço

O quê: CTGs em movimento: acessando os recursos públicos para fomento à cultura

Quando:sábado (24/5), das 8h às 18h

Onde: no 35 CTG, Avenida Ipiranga, 5300, Jardim Botânico, Porto Alegre

Programação

das 8h às 8h30: credenciamento

das 8h30 às 8h45: abertura oficial

das 8h45 às 10h: desvendando os caminhos do fomento cultural - cultura como política pública

Ministrante: Rafael Balle

Ementa: apresentação do Sistema Nacional, Estadual e Municipal de Cultura; marco legal do fomento cultural; funcionamento do Pró-Cultura RS; mecanismos diretos e indiretos de financiamento com foco em entidades tradicionalistas

das 10h às 10h30: fortalecendo as bases - regularização dos CTGs como proponentes de projetos

Ministrante: Clóvis Rocha

Ementa: documentos e exigências legais para habilitação institucional dos CTGs; Cadastro Estadual de Produtor Cultural (CEPC), certidões, estatuto e boas práticas administrativas

das 10h30 às 10h45: intervalo

das 10h45 às 12h: LIC/RS na prática - passo a passo para projetos bem-sucedidos

Ministrante: Alessandro Gomes

Ementa : elaboração, tramitação e captação de projetos via LIC/RS; estrutura do projeto; contrapartidas ; parcerias com empresas; cases de sucesso no meio tradicionalista

das 12h às 13h30: intervalo para almoço

das 14h às 15h30: oportunidades diretas - FAC/RS como financiamento à cultura gaúcha

Ministrante: Igor Fattori

Ementa: compreensão de editais do FAC/RS; critérios, rubricas, execução e prestação de contas; especificidades para cultura popular e CTGs; leitura crítica de editais

das 15h30 às 15h45: intervalo

das 15h45 às 17h: novos horizontes - Cultura Viva e PNAB para o tradicionalismo gaúcho

Ministrante: Adriane Minervino

Ementa: PNAB e Política Nacional Cultura Viva; como CTGs podem acessar esses mecanismos; análise de editais federais e relatos de experiências

das 17h às 18h: encerramento e rodada de dúvidas