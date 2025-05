Defesa Civil lança canal no WhatsApp para comunicação em tempo real

Com o objetivo de aprimorar a comunicação com a população, a Defesa Civil lançou um canal oficial no WhatsApp. A iniciativa visa centralizar e facilitar o acesso às informações emergenciais, disponibilizando em tempo real os mesmos conteúdos que são publicados nas redes sociais do órgão.

O novo canal no WhatsApp oferece uma forma prática e direta para que os cidadãos fiquem atualizados sobre alertas meteorológicos, orientações de segurança, avisos de evacuação e demais comunicados importantes relacionados a situações de risco e desastres naturais.

A criação do canal é mais um passo para garantir que a informação chegue com rapidez e precisão a quem mais precisa. O objetivo é que mais pessoas tenham acesso imediato a dados confiáveis, especialmente em momentos críticos como inundações, deslizamentos e temporais severos.

A adesão é simples: basta acessar o link (também disponível nas redes oficiais da Defesa Civil) e entrar no canal para começar a receber os alertas diretamente no aplicativo.