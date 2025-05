Audiência discute instalação obrigatória de câmeras em clínicas que atendem pessoas com deficiência

A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados debate na quarta-feira (21) a instalação obrigatória de câmeras em clínicas que tratam pessoas com deficiência.

O debate atende a pedido da deputada Chris Tonietto (PL-RJ) e será realizado às 16 horas, no plenário 7.

Maus-tratos em São Paulo

"Recentemente, a mídia veiculou notícia lamentável, segundo a qual psicólogas teriam maltratado e zombado de crianças autistas não verbais em clínica no estado de São Paulo", disse Chris Tonietto.

Em resposta, a operadora de serviços de saúde responsável anunciou a instalação de câmeras de monitoramento em todas as unidades que atendem pacientes com transtorno do espectro autista (TEA).

Números da deficiência

Uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), realizada em 2022, e citada pela deputada, aponta que cerca de 760 mil crianças de 2 a 9 anos de idade possuem algum tipo de deficiência.

"Se somada à faixa etária de 10 a 19 anos, que inclui pré-adolescentes, adolescentes e jovens no início da fase adulta, o número total chega a 1,7 milhão de brasileiros", calcula Chris Tonietto. "No que diz respeito ao transtorno do espectro autista, há cerca de 2 milhões de pessoas", acrescentou.