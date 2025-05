Estado garante investimento de R$ 55 milhões no segundo ciclo da Política Nacional Aldir Blanc

O governo estadual, por meio da Secretaria da Cultura (Sedac), formalizou nesta semana a adesão ao segundo ciclo da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB). O montante a ser destinado para ações culturais no Estado é de R$ 55 milhões, e a apresentação do Plano de Ação garante o recebimento de recursos anuais até 2028, podendo ultrapassar os R$ 220 milhões em investimento nos próximos ciclos. No total, a PNAB prevê a aplicação de R$ 15 bilhões em todo o país, distribuídos em quatro ciclos.

Para garantir a adesão, o Rio Grande do Sul apresentou plano de ação e comprovou a aplicação de recursos próprios na cultura – como os executados por meio da Lei de Incentivo à Cultura (LIC) e do Fundo de Apoio à Cultura (FAC). O cronograma da PNAB prevê a inclusão de Estados e Municípios até 26 de maio e a apresentação do Plano de Aplicação dos Recursos (PAR) até 7 de julho. O PAR deverá ser pactuado com os municípios e elaborado com a participação da sociedade civil, especialmente a partir dos representantes do Conselho Estadual de Cultura

Segundo o secretário da Cultura, Eduardo Loureiro, a PNAB democratiza e descentraliza o acesso aos recursos para o setor. “A adesão ao novo ciclo garante que qualquer CNPJ, inclusive MEI, com finalidade cultural poderá submeter projeto e, sendo aprovado, acessar os recursos para aplicar no desenvolvimento de seus projetos”, explica. O secretário projeta o lançamento dos novos editais no segundo semestre de 2025.

O diretor do departamento de fomento da Sedac, Rafael Balle, lembrou que no primeiro ciclo, lançado em 2023, o Estado teve mais de 500 projetos contemplados em oito editais. Segundo ele, até agora mais de 80% dos R$ 67,6 milhões destinados ao Rio Grande do Sul em 2024 foram executados, ultrapassando a meta de 60% até 1º de julho. “O primeiro ciclo teve editais voltados para os diversos segmentos, com a garantia de diversificação de categorias e com ações afirmativas, o que deve ser replicado no novo ciclo”, afirmou Balle.

Sobre a Política Nacional Aldir Blanc

A Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) foi instituída pela Lei Federal 14.399/2022 com o objetivo de fortalecer o financiamento cultural em todo o país. A legislação estabelece a possibilidade de fomento continuado e direciona recursos para Estados, municípios e Distrito Federal para impulsionar a cultura brasileira, democratizando o acesso e promovendo a diversidade de expressões artísticas.