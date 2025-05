No Fórum de Transporte e Logística do RS, Gabriel Souza destaca investimentos recordes nas rodovias gaúchas

O governador em exercício e presidente do Conselho do Plano Rio Grande , Gabriel Souza, participou do Fórum de Transporte e Logística do Rio Grande do Sul, promovido pelo Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística no Estado do Rio Grande do Sul (Setcergs). O evento foi realizado nesta segunda-feira (12/5) na sede da entidade e faz parte do movimento Cumpra-se a Lei, que reúne autoridades para debater sobre a legislação no transporte rodoviário de cargas.

Gabriel destacou os investimentos do governo do Estado em rodovias, os quais foram possíveis após as reformas feitas pela gestão e que colocaram as contas em dia. “Só em 2024, o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem investiu mais de R$ 1,7 bilhão do Tesouro do Estado em rodovias gaúchas, sem necessidade de financiamento ou empréstimo. Esse valor é onze vezes maior do que o departamento costumava investir anualmente, cujo montante era de R$ 150 milhões”, detalhou.

Ele falou ainda sobre os investimentos do Plano Rio Grande em resiliência climática de estradas e pontes no valor que chegam a R$ 2,1 bilhões e sobre os R$ 432 milhões aplicados apenas nos reparos emergenciais em rodovias afetadas pelas cheias. Gabriel também citou a normativa 030/25, que amplia a lista de insumos usados na prestação de serviços de transporte que permitem o creditamento do ICMS, como combustíveis, lubrificantes, aditivos, fluidos, pneus, câmaras de ar e peças de reposição. O governo do Estado ainda ampliou, até o final de março deste ano, a isenção do ICMS e o creditamento integral do imposto para empresas que compraram caminhões e ônibus novos, especialmente aquelas impactadas pelas enchentes de 2024.

Outro ponto destacado foi o esforço do governo do Estado para o asfaltamento de acessos municipais. “O governador Eduardo Leite iniciou o governo com 62 municípios gaúchos sem acesso asfáltico. Já avançamos muito, hoje temos 19 em andamento, 11 já estão com o projeto pronto e oito ainda precisam ser iniciados. Mas nosso compromisso é que até o ano que vem teremos todos os acessos licitados, pelo menos”, afirmou.

Gabriel lembrou ainda que a CNH Social, programa do governo do Estado destinado a pessoas de baixa renda e que possibilita o acesso gratuito ao processo de habilitação, também beneficia a categoria dos transportadores. Das três mil vagas oferecidas, 900 incluem CNH para caminhão, ônibus e veículos articulados. As inscrições vão até 10 de julho.