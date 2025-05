Inscrições para a 28ª Olimpíada de Astronomia acabam hoje em São Paulo

A 28ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) será realizada no próximo sábado (16), mas o prazo para as crianças e jovens participarem termina hoje (12). A prova é aberta a escolas públicas ou privadas, urbanas ou rurais, podendo participar alunos do ensino fundamental até o ensino médio.

As inscrições são feitas no site da OBA, onde podem ser obtidas mais informações como o regulamento e editais da competição.

“É uma olimpíada de conhecimento para crianças e jovens que precisam conhecer sobre o universo em que vivem. Entre todas as ciências obrigatórias na escola, não tem astronomia, muito menos astronáutica. São temas que despertam curiosidade entre os jovens. Ao estudá-los, eles começam a entender o universo, as estações do ano, as fases da lua, eclipses, coisas bem básicas que chamam atenção e que as pessoas deveriam saber explicar ou entender,” disse João Canelle, coordenador da OBA.

Foguetes

Todos que se inscreverem na OBA poderão também participar da Olimpíada Brasileira de Foguetes (OBAFOG). A OBAFOG não é uma prova, mas os participantes são desafiados a construir um foguete e devem lançá-lo o mais longe possível.

“Desenvolve-se trabalho em equipe, trabalho manual. Falta muito isso nas escolas do Brasil, [faltam] trabalhos práticos. Nosso ensino é muito teórico. Aqui a gente desafia o aluno a realmente colocar a mão na massa”, diz João sobre a olimpíada.

Ela existe desde 1997, proporcionando a crianças e jovens conhecimento sobre o universo.

