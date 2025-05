Licitações para 300 postos de trabalho no governo estadual são destaques da Agenda Celic

O pregão eletrônico para a contratação de 167 postos de serviços terceirizados para a Polícia Civil, em cidades da Região Metropolitana de Porto Alegre, é um dos certames organizados pelo governo estadual para o período de 12 a 16 de maio. A programação é agendada pela Central de Licitações (Celic), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG).

O certame ocorre na quinta-feira (15/5), às 9h30, e se refere à prestação de serviços de limpeza e higienização, serviços gerais, copeiragem, supervisão com o fornecimento de uniformes, entre outros. O trabalho será realizado nas dependências dos órgãos policiais integrantes do Palácio da Polícia, delegacias de polícia e departamentos da capital, além de delegacias de polícia da Região Metropolitana (Gravataí, Canoas e São Leopoldo).

Outro pregão eletrônico para 133 postos de serviços terceirizados para a SPGG, em Porto Alegre, está programado para sexta-feira (16/5), às 9h30. A licitação visa à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação, com dedicação exclusiva de mão-de-obra, para o Complexo Administrativo do Estado do Rio Grande do Sul. Estão contemplados postos de trabalho para 77 serventes de limpeza geral, 39 serventes de limpeza de banheiros, seis jardineiros, dois cozinheiros, dois auxiliares de cozinha, um auxiliar de almoxarifado e seis supervisores.

A agenda prevê, ainda, licitações para a compra de materiais de laboratório e equipamentos de segurança e proteção, entre outros. No total, são 39 certames com o objetivo de atender a requisições de diversos órgãos e secretarias do governo estadual. Podem participar dos processos empresas devidamente credenciadas no Portal do Fornecedor RS .

Agenda Celic

A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e ampliar oníveldetransparênciasobrecomprasealienaçõesdo Estado aosprofissionaisdeimprensae àsociedade.