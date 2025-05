Hoje é Dia: Lei Áurea e centenário de Rubem Fonseca são destaques

Esta semana abriga importantes marcos de defesa dos direitos humanos. Vamos começar com o dia 13 de maio. Foi nesta data, em 1888, que foi abolida oficialmente a escravidão no Brasil, com a assinatura da Lei Áurea. Mas esse ato formal foi apenas o resultado de um processo que se iniciou muito anos antes, e teve a participação de várias figuras históricas. Durante décadas, protagonistas negros como os advogados e jornalistas José Ferreira de Menezes, José do Patrocínio e Luiz Gama, além do escritor Machado de Assis, lutaram pelo fim do regime escravocrata, como explica esta reportagem da Agência Brasil, publicada em 2018 . O caminho para a assinatura da Lei Áurea foi detalhado nesta edição do Repórter Brasil, da TV Brasil , exibido em 2022. E o Repórter Brasil Tarde , também exibido pela emissora, mostrou, em 2024, que até hoje se busca uma reparação histórica por essa brutal violação de direitos.

Quase cinco milhões de negros foram traficados para o Brasil durante mais de quatro séculos. A escravidão foi tema de uma série de episódios do programa Na Trilha da História, da Rádio Nacional, em 2017. Neste episódio , um dos maiores estudiosos do tema no país, o historiador João José Reis, detalha como funcionava o tráfico de pessoas escravizadas, a rotina de trabalho forçado nas fazendas e nos centros urbanos, e como surgiram os contextos político e social que culminaram no fim da escravidão:

Já no áudio abaixo, o assunto é o que aconteceu com as pessoas libertas pela Lei Áurea: a exclusão e a marginalização que enfrentaram, as dificuldades para ter acesso ao trabalho e à educação e violências que sofreram e deixaram marcas profundas na sociedade, como o racismo.

Continuando na temática dos direitos humanos, em 17 de maio temos o Dia Internacional de Luta contra a Homofobia e Transfobia . Uma data de especial importância no Brasil, pois somente em 2023, em todo o país, 257 pessoas LGBTQIAPN+ morreram de forma violenta, como pontua esta reportagem da Agência Brasil publicada no ano passado. Isso representa um homicídio a cada 34 horas. Dessas pessoas assassinadas, 145 são transexuais . O tema também foi tratado nesta edição de 2018 do Repórter Brasil, da TV Brasil , que salientou a importância de denunciar qualquer tipo de violência e discriminação contra esses cidadãos.

O Dia Global de Conscientização sobre Acessibilidade é celebrado em 16 de maio, como forma de aumentar a conscientização sobre a importância da acessibilidade em todos os campos da vida, desde a educação, a tecnologia até a arquitetura. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) de 2022, do IBGE, o Brasil possui aproximadamente 18,6 milhões de pessoas com deficiência, o que representa 8,9% da população. Apesar do contingente significativo, essas pessoas enfrentam desafios diários, como mostra esta edição do Revista Brasil, programa da Rádio Nacional . E mesmo ferramentas criadas para possibilitar a comunicação desse público ainda têm pouco avanço. Esta edição do Repórter DF, da TV Brasil , exibida em 2023, mostra que muitos veículos de comunicação e conteúdos na internet ainda não utilizam a Língua Brasileira de Sinais (Libras). E o braile, fundamental para quem tem baixa visão ou cegueira, ainda é pouco utilizado em serviços públicos, como destaca esta edição do jornal Repórter Brasil , também de 2023.

Dia das Mães

Talvez a efeméride mais lembrada em maio, sempre comemorada no segundo domingo do mês, o Dia das Mães cai neste ano no dia 11. Os veículos da EBC sempre deram bastante atenção à data. Em 2023, a Rádio Nacional veiculou o especial “De mãe para filhos” , sobre os talentos que passam de uma geração para outra. O Repórter Brasil, da TV Brasil , mostrou em 2023 a luta de mulheres que superaram sérios problemas de saúde para se tornarem mães. A Agência Brasil também destacou os vários aspectos da maternidade, que incorporou novos elementos à medida que a sociedade evoluiu, como pode ser conferido nas reportagens abaixo:

Mães homoafetivas (2024)

Mães de crianças com deficiências

Adoção monoparental por mulheres

Religião

Em 13 de maio os adeptos da Umbanda celebram o Dia dos Pretos Velhos , entidades cultuadas nesta e em outras religiões de matriz-africana. São figuras ancestrais que trazem as memórias de seres humanos escravizados que, apesar das mazelas da escravidão, viveram até alcançar uma idade avançada. Trazem ensinamentos, conselhos e rituais para quem pede por ajuda. Você sabe como a Umbanda começou no Brasil? Esta edição de 2014 do História Hoje, da Rádio Nacional , conta como Zélio Fernandino de Moraes fundou esta religião em 1908. A Umbanda tem hoje cerca de 400 mil adeptos no país.

Esporte

Este ano marca o centenário de Nilton Santos, jogador de futebol carioca que nasceu no dia 16 de maio de 1925. Considerado como o maior lateral-esquerdo de todos os tempos, seu talento lhe rendeu o apelido de "A Enciclopédia do Futebol". Em toda a sua carreira jogou apenas no Botafogo, clube pelo qual disputou 723 partidas e marcou 11 gols. Pela Seleção Brasileira fez 86 jogos, marcando 3 gols. O craque foi tema desta reportagem da Agência Brasil , publicada em 2020, e foi homenageado na série “A bola e a taça”, exibida no Repórter Brasil Tarde, da TV Brasil , em 2014, por ocasião da Copa do Mundo daquele ano.

Cultura

Este ano marca o centenário do escritor Rubem Fonseca, que nasceu em 11 de maio de 1925, na cidade mineira de Juiz de Fora. Antes de se dedicar à literatura, ele fez faculdade de Direito no Rio de Janeiro, onde trabalhou como advogado criminalista e atuou como comissário de polícia. Esta experiência prévia deu o tom de suas narrativas, marcadas pela temática do crime e tendo como espaço o ambiente urbano. São exemplos os livros “Os prisioneiros”, “Feliz Ano Novo” e “O buraco na parede”. As obras de Fonseca denunciam a violência, os problemas sociais e o vazio existencial. Um dos principais autores da literatura contemporânea brasileira, ele foi vencedor de importantes prêmios literários. Só o Jabuti, que está entre os de maior prestígio, ele venceu seis vezes. Os veículos da EBC destacaram a vida e obra de Rubem Fonseca por ocasião de seu aniversário de 90 anos, em 2015 , e no seu falecimento, em 2020. Veja nesta reportagem da Agência Brasil , nesta da Radioagência Nacional , nesta edição do Arte Clube, programa da Rádio Nacional , e nesta do jornal Repórter Brasil, da TV Brasil .

O Dia Nacional do Reggae é comemorado em 11 de maio. A data lembra o dia da morte do jamaicano Bob Marley, que conquistou o mundo com o gênero, nascido de estilos que misturavam um pouco de música caribenha com o jazz norte-americano, o R&B e o Ska. Ritmo dançante e letras com crítica social e pedidos de paz são algumas de suas marcas. A efeméride homenageia o gênero, incorporado à cultura popular brasileira por vários artistas, de Gilberto Gil, passando por Chico César a Edson Gomes, como destaca esta reportagem da Radioagência Nacional de 2021. No Brasil, o reggae ganhou mais identidade e força cultural em São Luís, no Maranhão. A cidade ganhou o apelido de “Jamaica Brasileira”. Com isso, o estado tornou-se celeiro para a difusão do ritmo, como mostra esta reportagem da Agência Brasil de 2023, e esta outra do Repórter Brasil Tarde, da TV Brasil , exibida em 2015. O sucesso do reggae brasileiro também foi analisado no programa “É tudo Brasil”, da Rádio Nacional , veiculado em 2022.

Não podemos deixar de citar um dos grandes aniversariantes da semana: Stevie Wonder, que completa 75 anos no dia 13 de maio. Cantor, compositor, multi-instrumentista, produtor musical e ativista de causas humanitárias e sociais estadunidense, Stevie é conhecido como “banda de um homem só”. Ele é referência em diversos gêneros, como R&B, pop, soul, gospel, rock, funk e jazz. Cego de nascença, sua deficiência nunca foi problema para ele, que aos 11 anos de idade lançou seu primeiro disco pela lendária gravadora Motown, e ganhou 25 prêmios Grammy ao longo da vida. A TV Brasil contou a história do ídolo nesta reportagem de 2015 do Repórter Brasil Tarde , e deu destaque ao show que ele realizou ao lado de Gilberto Gil no Rio de Janeiro em 2012, no jornal Repórter Rio .

Fechamos esta edição com outra lenda da música norte-americana, que faleceu há dez anos, no dia 14 de maio de 2015: B. B. King, considerado o rei do blues e um dos artistas mais influentes de todos os tempos. Riley Ben King, seu nome verdadeiro, começou tocando nas ruas de Itta Bena, cidade onde nasceu, no estado americano do Mississipi, em troca de algumas moedas. Em 1947 foi para Memphis para tentar a carreira musical. Ali chamou a atenção e começou a tocar na Rádio WDIA, com o nome Beale Street Blues Boy. Mais tarde, mudou para Blues Boy King e, finalmente B. B. King. Em 60 anos de carreira gravou mais de 50 discos, ganhou 16 prêmios Grammy e entrou para o Hall da Fama do Rock and Roll, em 1987. Deixou para a história sucessos como “Three o'clock blues”, “The thrill is gone” e “When love comes to town”. Seu falecimento foi noticiado com destaque na Agência Brasil , no programa Repórter Nacional , e nesta reportagem da Radioagência Nacional . A TV Brasil também prestou seu tributo, nos jornais Repórter Brasil e Repórter Brasil Tarde . O Momento Três, da Rádio Nacional , aproveitou para veicular uma edição especial em sua homenagem.

Confira a relação completa de datas do Hoje é Dia de 11 a 17 de maio.