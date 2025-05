Feira do MST em SP permite passeio por histórias do Brasil e do mundo

Na 5ª Feira Nacional da Reforma Agrária , que acaba neste domingo (11), é possível entender como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) funciona como coletivo e se inteirar do que pequenos agricultores de todo o Brasil acumulam de experiências individuais, muitas delas marcadas por uma maior conscientização ambiental, na comparação com gerações anteriores. Com o evento, também se pode ultrapassar a linha da superficialidade, já que a feira revela as articulações que essa categoria profissional tem feito ao redor do mundo.

Um dos feirantes no Parque Estadual da Água Branca, na capital paulista, onde a feira está sendo realizada, o produtor rural Adailton Souza Santos fez a passagem da fase infantil à vida juvenil e adulta tendo como ideal o que seu pai lhe ensinou sobre a manipulação da terra. Em sua cidade, Juazeiro, na Bahia, que tem pouco mais de 237 mil habitantes e um quinto da população empregada com carteira assinada, com uma remuneração média de dois salários mínimos, começou a cultivar "desde gurizinho", conforme conta.

"Sempre que mainha comprava uma uva, uma maçã, coisa e tal, eu pegava aquelas sementes e dizia, Eu vou plantar. Naquela época, tinha latas de quitute e de óleo, era lata de alumínio, de ferro. Observando meu pai, que botava a gente para ajudar na roça, a gente foi pegando o gosto pela cultura, mas sempre de maneira convencional, nunca de uma maneira agroecológica, mais correta, com o cuidado com o meio ambiente", relata.

Santos tem 56 anos e está no MST há 11. No acampamento Abril Vermelho, alvo de reintegração de posse com o emprego de agentes da Polícia Federal em novembro de 2019, durante o governo Bolsonaro, ele se reeducou, entendendo que podia progredir ainda mais, ao plantar alimentos sem agredir a natureza e deixando os agrotóxicos, algo que até então normalizava.

"Hoje, graças à consciência que adquiri no movimento, comecei a produzir de maneira correta, orgânica", reconhece ele.

De acordo com a última edição do relatório da Comissão Pastoral da Terra (CPT) sobre violência no campo , em 2024 houve um aumento expressivo de ocorrências de contaminação por agrotóxicos, 276 ao todo. Para especialistas da entidade, o agrotóxico se transformou em uma "arma de guerra" nesse contexto. No ciclo de 2015 a 2023, a média era 24,3 por ano. O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan Net), do Ministério da Saúde, complementa esses dados, indicando que, de janeiro a abril deste ano, foram registrados 1.530 casos de intoxicação por agrotóxicos agrícolas no país, número bem superior ao total de 2024, que foi de 72.

Santos comenta que é uma questão "de autopreservação" e não somente de conservação ambiental. "Porque a gente faz parte do meio ambiente", observa.

"O MST sempre pregou isso, mas, de uns anos para cá, vem massificando essa orientação de como produzir sem agredir o meio ambiente", acrescenta o agricultor, assumindo que ele mesmo se recusou a mudar no princípio, quando propuseram que fosse a uma área de agroecologia. "A gente tem aquela ideia de que é mais difícil, que não vai dar certo. É a cultura, [a noção de que] 'eu aprendi assim, sempre fiz assim'. E aí você acha que não pode mudar, mas pode, sim. A prova disso é que eu mudei, e sem pressão. Entendi que precisava mudar e dia a dia estou mudando."

É com alegria que Santos oferece à família alimentos isentos de riscos à saúde. "Nada é mais gratificante do que ter filho, ele entrar no seu quintal e pegar uma fruta, botar na boca, sem medo de errar. Você vê a criança comendo uma goiaba, chupando um caju, comendo um jaca e você ter a consciência pesada de ter que lavar etc. Isso me deu muita satisfação. Isso me faz refletir bastante sobre continuar produzindo nessa linha", diz.

Internacionalização do que começa na família

A segunda edição do A tlas do Espaço Rural Brasileiro, finalizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2020 e que analisou o cenário de 2017, mostra que 76,8% dos estabelecimentos agropecuários e aquicultores são de agricultura familiar. Esses mais de 3,8 milhões de agentes, contudo, ocupam menos de um quarto (23%) da área dedicada a esse tipo de atividade econômica.

O setor gera 10,1 milhões de postos de trabalho, segundo o Ministério do Desenvolvimento do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, e, mesmo assim, tem muitos desafios pela frente. Atar as pontas do MST com aliados de outros cantos do mundo tem sido uma estratégia já adotada hoje.

Uma dessas redes é a promovida pela Baobab, associação sem fins lucrativos que se propõe a facilitar a interlocução entre comunidades do Sul Global. Com a sede administrativa em Genebra, na Suíça, mantém escritórios em Pequim, na China, em Acra, capital de Gana, e em São Paulo.

Além do MST, fazem parte da rede a Federación Rural para la Producción y el Arraigo , da Argentina; a Unión Comunera , da Venezuela; a West Africa Agroecological Foundation (WAAF), de Gana; a Foundation for Promotion of Cooperatives and Agroecology , de Zâmbia; a All Nepal Peasants's Federation (ANPFA , do Nepal; e a Mtandao wa Vikundi vya Wakulima Tanzania (MVIMATA), da Tanzânia. Todos são movimentos populares rurais e urbanos. Há, ainda, entre os parceiros, a Universidade de Brasília (UnB) e a China Agricultural University (CAU), ao lado de outras instituições acadêmicas e científicas que podem contribuir com incrementos tecnológicos.

Em entrevista à Agência Brasil , o coordenador para a América Latina da Baobab , Luiz Zarref, contou que a rede vem sendo formada desde 2019 e explicou que um dos principais entraves dos pequenos agricultores é a falta de maquinário disponível, adequado para essa escala. Segundo ele, o que existe atualmente não atende às suas necessidades, e sim ao aos latifundiários. Com o que os agricultores familiares têm, portanto, não podem colocar sua produção a todo o vapor.

A discrepância, sublinhou Zarref, parte do maior nível de mecanização entre os produtores de certos estados do Sul e Sudeste, ante um bem inferior entre os da região Nordeste. O Atlas do IBGE aponta que, em São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a porcentagem de agricultores com tratores ficava acima de 40,1%, contra 2,1% ou menos no Piauí, Ceará e Pernambuco, isso levando em conta todos os mais de 5 milhões de estabelecimentos. No país, a média era de 14,4% em 2017. As parcelas de trabalhadores que tinham ao seu alcance plantadeiras e colheitadeiras eram de 5,1% e 2,3%, respectivamente. O levantamento ainda enfatizava como faz diferença a identidade de gênero dos profissionais na hora de conseguir o maquinário, uma vez que as mulheres seguem em desvantagem.

"É uma agricultura que ainda não chegou aos avanços do início do século XX, com mecanização básica, de pequenos tratores. Não tem nem oferta no Brasil para colheitadeira. Uma pequena, de 12, 14, 20 cavalos para arroz não tem e quem é do campo sabe a dificuldade que é a colheita do arroz, porque você tem um prazo muito curto e é muito sensível", afirma.

Os propósitos que a movem têm a ver com a emancipação dos trabalhadores em diversos aspectos, desde a alfabetização, como foi o caso de uma ação com esse objetivo, fortalecida em Zâmbia, em 2021, por meio de uma campanha, à garantia de que agricultores possam se apropriar da cadeia de cultivo do início ao fim, como ocorre com aqueles que trabalham com o cacau. Quanto a este último exemplo, o representante da Baobab salienta que o que a associação pretende é torná-los mais do que meros fornecedores do fruto para países que não os seus e fazer com que se valorize o cacau não como ingrediente de receitas de chocolate, produto que acaba ficando restrito a classes mais elitizadas, muitas vezes, mas por seus nutrientes.

Os membros da associação demandam do governo brasileiro um suporte interministerial e consistente, tendo em vista os resultados que a agricultura familiar atinge . "Tem um limite estrutural que é: a agricultura familiar, camponesa, apesar de sua extrema importância alimentar, ecológica e social, não tem um projeto político de fato, pelo Estado brasileiro", avalia.