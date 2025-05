Próximos dias serão de chuvas intensas e início de semana com tempo seco no RS

Para os próximos dias são esperadas tempestades com alto volume de chuva para o Rio Grande do Sul. Os acumulados podem ultrapassar os 150 milímetros (mm) em áreas das regiões Sul, Campanha e Fronteira Oeste. Nas demais localidades da metade Sul, os volumes devem variar entre 50 e 150mm ao longo do período. Já a tendência para o período entre os dias 12 e 14 de maio indica predomínio de tempo seco em praticamente todo o Rio Grande do Sul.

Isso é o que aponta o Boletim Integrado Agrometeorológico nº 19/2025, da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (SEAPI), em parceria com a Emater-Ascar e o Instituto Rio-Grandense do Arroz (IRGA).

- Sábado (10/5): instabilidades poderão estar deslocadas para o Nordeste do Estado, restringindo as chuvas apenas em áreas do Litoral Norte, Serra e Região Metropolitana, em volumes inferiores aos dias anteriores.

- Domingo (11/5): tempo firme e seco deve predominar em todas as regiões.

- Segunda-feira (12/5): a atuação de um anticiclone migratório sobre o oceano Atlântico, nas proximidades do Estado, manterá as condições estáveis, com céu aberto e temperaturas amenas.

- Terça-feira (13/5) e quarta-feira (14/5): o avanço da alta pressão poderá favorecer a formação de nuvens sobre o litoral gaúcho, não se descartando a ocorrência de chuvas isoladas e de baixo volume nesses setores. Nas demais regiões, o tempo seco deverá prevalecer, com elevação gradual das temperaturas ao longo dos dias.

O prognóstico para os próximos seis dias indica a ocorrência de chuvas volumosas, especialmente concentradas na metade Sul do Estado. Os acumulados podem ultrapassar os 150mm em áreas das regiões Sul, Campanha e Fronteira Oeste.

Nas demais localidades da metade Sul, os volumes devem variar entre 50 e 150mm ao longo do período. Já na metade Norte do Estado, a previsão aponta para precipitações menos expressivas, com acumulados entre 10 e 50mm.

