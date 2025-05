Dia D da vacinação contra a gripe será realizado neste sábado (10/5)

No Dia D da vacinação contra a gripe (influenza), que será realizado no sábado (10/5), cerca de 400 municípios do Rio Grande do Sul irão promover atividades de mobilização para chamar a atenção para a importância da imunização dos grupos prioritários.

— O objetivo é proteger a população que integra o público-alvo para reduzir as complicações, as internações e as mortes decorrentes das infecções pelo vírus influenza — ressalta a diretora do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, Tani Ranieri. Com a proteção da vacina, também é possível reduzir a sobrecarga de atendimentos nos serviços de saúde em decorrência de doenças respiratórias.

Em 2025, foram notificados no Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP Gripe), 318 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por influenza, sendo que 26 deles evoluíram para óbito. O principal vírus identificado foi o da influenza A, subtipo H1N1. Embora o período de maior circulação do vírus seja o inverno, em meados de abril já foi verificado um aumento no número de casos e de óbitos. Foram notificados 66 casos de SRAG por influenza, e seis deles evoluíram para óbito.

Estratégia de vacinação no RS:

O público-alvo da estratégia de vacinação contra gripe no Rio Grande do Sul, iniciada em abril, supera 5,3 milhões de pessoas. Elas fazem parte dos grupos prioritários selecionados pelo Ministério da Saúde para serem imunizados, seja por estarem mais expostos, seja por causa dos riscos de agravamento da doença.

A estimativa é que 5.324.874 pessoas pertençam aos grupos prioritários, cuja distribuição é a seguinte:

- Crianças a partir de seis meses e menores de seis anos: 830.039;

- Gestantes: 90.731;

- Idosos: 2.314.385;

- Trabalhadores da saúde: 453.057;

- Puérperas: 14.915;

- Professores dos ensinos básico e superior: 153.385;

- Povos indígenas: 41.091;

- Pessoas em situação de rua: 4.128;

- Profissionais das forças de segurança e de salvamento: 28.178;

- Profissionais das Forças Armadas: 38.899;

- Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais: 665.072;

- Pessoas com deficiência permanente: 464.668;

- Caminhoneiros: 128.564;

- Trabalhadores do transporte rodoviário coletivo (urbano e de longo curso): 29.034;

- Trabalhadores portuários: 4.051;

- Trabalhadores dos Correios: 5.347;

- Funcionários do sistema de privação de liberdade: 6.745;

- População privada de liberdade, além de adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas: 34.948.

