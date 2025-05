Vaticano registra fumaça branca; novo papa é eleito

Novo Papa Há 2 horas Fumaça branca anuncia: o mundo tem novo Papa! Cardeais escolheram o novo papa no Vaticano, após dois dias de conclave. Novo líder da Igreja Católica sucederá Francisco

Internacional Há 7 horas Conclave: Vaticano tem fumaça preta após nova votação do conclave Uma nova votação ocorre ainda neste quinta