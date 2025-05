Segundo dia de Conclave com fumaça preta e sem definição de futuro Papa

Vaticano – A Igreja Católica ainda não definiu seu novo papa. Na manhã do segundo dia de conclave, nesta quinta-feira (8/5), a fumaça que saiu da chaminé da Capela Sistina é preta, sinal de que os cardeais reunidos no Vaticano não chegaram a um consenso sobre quem será o próximo pontífice.

Pela manhã, foram realizadas duas rodadas de votação. De acordo com o Vaticano, caso um papa fosse escolhido, a fumaça branca surgiria por volta das 5h30 (horário de Brasília). Como os cardeais não chegaram a um acordo sobre o próximo pontífice, nenhuma fumaça foi emitida nesse horário.

Mais tarde, após a segunda votação da manhã, a fumaça preta apareceu às 6h51, indicando que nenhum dos candidatos alcançou os dois terços necessários — ou seja, 89 dos 133 votos dos cardeais eleitores.

As votações seguem ao longo do dia. Estão previstas ainda mais duas rodadas: uma por volta das 12h30 e outra às 14h. Caso o novo papa seja escolhido, a fumaça branca será vista saindo da chaminé, localizada no alto da Capela Sistina.

Resultado pode sair no 2º dia

Esta quinta marca o segundo dia de conclave, que pode ser decisivo. Nos dois conclaves mais recentes, realizados em 2005 e 2013, os papas foram eleitos justamente nessa etapa.

Mesmo assim, segundo estimativas dos próprios cardeais, a escolha pode levar de dois a três dias, prazo que tem sido comum nos últimos 10 conclaves.

Um fator que pode estender o processo é que cerca de 80% dos cardeais nunca participaram de um conclave antes, o que pode exigir mais tempo de discussão e avaliação entre os eleitores.

1ª fumaça do conclave foi preta

O conclave teve início nessa quarta-feira (7/5), com a primeira votação resultando também em fumaça preta. Desde então, os cardeais se reúnem na Capela Sistina para as votações, que ocorrem em silêncio e sob rigoroso sigilo.

Ao final de cada sessão, os votos são queimados com produtos químicos que, ao serem liberados pela chaminé, informam o resultado ao público.

Participam dessa escolha 133 cardeais com menos de 80 anos, incluindo sete brasileiros. Ao ser eleito, o novo papa é questionado se aceita o cargo e qual nome deseja adotar. Em seguida, recolhe-se por alguns minutos na chamada Sala das Lágrimas, onde veste os trajes papais.

Depois desse momento reservado, ele é anunciado oficialmente ao público e faz sua primeira aparição na sacada da Basílica de São Pedro, no Vaticano.