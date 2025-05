Estudante de Gana da UnB é encontrada em SP

A estudante da Universidade de Brasília (UnB) Fati Uthman Suleman, de 25 anos, natural de Gana, que estava desaparecida desde o fim da tarde do último domingo (27) foi localizada em São Paulo. Fati passa bem e suspeita-se que a estudante estava com um rapaz de São Paulo.

A Polícia Civil de Brasília informou que vai continuar com as investigações para descobrir as circunstâncias do sumiço de estudante de Gana.

Fati tinha sido visto pela última vez na Asa Norte, onde ficam a Unb e as moradias estudantis, onde ela residia.

Fati Uthman Suleman é aluna do curso de língua portuguesa do Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G) sob coordenação do Ministério da Educação (MEC) em parceria com o Ministério das Relações Exteriores (MRE). A iniciativa oferece vagas de graduação gratuita em universidades brasileiras a estudantes estrangeiros.

Ocorrência

A ocorrência do caso da estudante estrangeira foi registrada na 2ª delegacia da Polícia Civil do Distrito Federal, localizada no mesmo bairro do desaparecimento, no Plano Piloto.