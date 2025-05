Após tremor de 7.4, Chile esvazia costa sul por risco de tsunami

Um terremoto de magnitude 7,4 atingiu a Passagem de Drake, localizada entre o Cabo Horn e a Antártica, nesta sexta-feira (2). Com isso, as autoridades do Chile decidiram esvaziar a área costeira da região de Magalhães, no sul do país, devido ao risco de tsunami.

"Devido à ameaça de tsunami, a Senapred está solicitando a evacuação da área da praia no Território Antártico, região de Magalhães", afirmou o Serviço Nacional de Prevenção e Resposta a Desastres do Chile.

Em sua conta oficial no X, o presidente do Chile, Gabriel Boric, também pediu que a população saia do extremo sul do país.

"Solicitamos a evacuação de toda a zona costeira da região de Magalhães. Neste momento, nosso dever é estar preparados e seguir as orientações das autoridades. O COGRID, tanto regional quanto nacional, está ativo, e todos os recursos do Estado estão mobilizados", afirmou o presidente na rede social.

Terremoto sentido na Argentina

O tremor foi confirmado pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos, que monitora ocorrências assim em todo o mundo. Além do extremo-sul do Chile, o terremoto também foi sentido próximo à costa da Argentina.

Segundo informações do Centro Sismológico Nacional, o epicentro está localizado a 218,1 quilômetros ao sul de Puerto Williams.