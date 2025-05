Adiada votação de proposta que aumenta representação empresarial na Sudeco

Previsto para votação em Plenário nesta quarta-feira (30), o projeto que amplia a representação de empresas no conselho da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco) teve sua votação adiada. O projeto ( PLP 257/2020 ) exige no mínimo um representante da classe empresarial de cada estado da área de atuação da Sudeco.

A retirada de pauta foi uma medida do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para não prejudicar a aprovação do projeto, uma vez que ele depende de 41 votos favoráveis (por se tratar de projeto de lei complementar) e o quórum da sessão não era suficiente. O autor do projeto, senador Izalci Lucas (PL-DF), concordou com a decisão e informou que o texto vai passar por alterações para atender a um acordo celebrado com o governo.

— A representação empresarial não será por estado, mas por atividade, como é na Sudene [Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste] e na Sudam [Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia] — adiantou.

O senador Wilder Morais (PL-GO) é o relator do projeto e ficará encarregado das alterações.