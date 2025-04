Ospa Jovem estreia em 2025 com programação ampliada e bolsas de estudos

Jovens da escola de música da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre farão a primeira apresentação no ano com entrada franca -Foto: Ascom Ospa/Arquivo

A Ospa Jovem, orquestra de alunos avançados da Escola de Música daOspa, dá início à Temporada 2025 com um concerto especial nesta terça-feira (29/4), às 20h, na Sala Sinfônica do Complexo Cultural Casa daOspa. A apresentação inaugura uma série de pelo menos 10 concertos gratuitos que serão apresentados pelo grupo ao longo do ano e marca o início de uma transformação muito aguardada pela FundaçãoOspa. Pela primeira vez, após os 11 anos de existência da OspaJovem, os estudantes poderão receber bolsas de estudo oferecidas por meio de parceria entre a Fundação Pablo Komlós e a Secretaria da Cultura do RS (Sedac-RS). Intitulado Academia de Música Clássica, o projeto de apoio financeiro e pedagógico é inspirado em programas de formação e retenção de talentos das maiores orquestras jovens nacionais e internacionais.

Ao longo de 11 anos, mais de 400 estudantes já passaram pela orquestra. A partir de 2025, os integrantes terão direito ao auxílio financeiro, que será ofertado para os ocupantes das 80 vagas, e permitirá que esses jovens músicos tenham maior dedicação à rotina de ensaios e à formação complementar teórica. Os primeiros integrantes já foram selecionados e uma nova chamada será realizada nos próximos dias por meio de lançamento de edital público.

Segundo o diretor da escola e músico da OspaDiego Grendene, a Academia de Música Clássica representa a realização de “um sonho” que impulsiona um processo de fortalecimento pedagógico e administrativo na Escola de Música. Além das bolsas, o projeto viabilizou a contratação de professores e funcionários, a ampliação de ensaios e a oferta de formação complementar para alunos avançados daOspa. Jovem. “Tínhamos uma série de necessidades, e isso fará uma grande diferença. Estamos colocando em funcionamento um projeto com impacto significativo. O fato de receberem uma bolsa permite que os alunos permaneçam mais tempo na escola”, afirma Grendene.

Concerto inaugural e Temporada 2025

A estreia daOspa Jovem em 2025, agendada para terça-feira (29/04), prevê um repertório animado que visita algumas das obras mais conhecidas do cânone da música clássica. Do “pai da sinfonia”, Joseph Haydn (1732-1809), a Orquestra executa aSinfonia nº 88. De Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), a Orquestra toca a folclóricaMarcha Turca, muito popular em sua versão para piano, e asSeis Danças Germânicas. A regência é do maestro daOspa Jovem, Arthur Barbosa, e a entrada é franca, por ordem de chegada.

O concerto inaugural da temporada integra uma proposta curatorial que abrange mais de 10 concertos que serão realizados entre abril e dezembro. A maioria das apresentações será realizada nas terças-feiras à noite e terá entrada gratuita. Os repertórios incluem diferentes períodos da história da música. “Teremos uma programação diversificada, com foco no caráter didático, educativo e na formação de plateia”, destaca o maestro Barbosa.

Em 2025, aOspa Jovem busca consolidar-se como referência entre as orquestras jovens do Estado, promovendo a vivência artística de seus integrantes e ampliando o acesso à música orquestral. A temporada também contará com programas de temáticas populares, apresentações com coro e solistas convidados, além dos tradicionais concertos didáticos realizados no segundo semestre, voltados a estudantes da rede pública. Entre os destaques da programação estão concertos dedicados à música brasileira, ao romantismo e ao impressionismo com enfoque na produção francesa.

Serviço



Concerto da Ospa Jovem.

Quando: 29 de abril, terça-feira, às 20h.

Onde: Complexo Cultural Casa da Ospa (CAFF – Av. Borges de Medeiros, 1.501, Porto Alegre, RS).

Entrada Gratuita.

Estacionamento: gratuito, no local.

Este evento disponibiliza medidas de acessibilidade.

PROGRAMA

Wolfgang Amadeus Mozart | – Marcha Turca.

Wolfgang Amadeus Mozart | Seis Danças Germânicas.

Joseph Haydn | Sinfonia Nº 88 em Sol Maior.

Regente: Arthur Barbosa.

Apresentação: OspaJovem.