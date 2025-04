Funeral e sepultamento do papa Francisco são realizados neste sábado

Após três dias de velório aberto para visitação e homenagens de fiéis ao papa Francisco, o Vaticano celebra, na manhã deste sábado (26), a Missa de Exéquias , que marca o primeiro dia do Novendiali – nove dias de luto e orações em honra ao pontífice.

A celebração eucarística acontece no átrio da Basílica de São Pedro. Ao final, ocorrem os ritos da Última Commendatio e da Valedictio, despedidas solenes que marcam o encerramento das exéquias.

Ao menos 250 cardeais, além de bispos, padres, irmãs e irmãos religiosos participam da missa de corpo presente. O caixão de madeira e zinco, selado na noite de sexta-feira (25), foi colocado no átrio da Basílica, em frente ao altar.

“Diante dele, uma multidão, que deve chegar a centenas de milhares de pessoas, vindas de todas as origens geográficas, sociais, políticas e culturais, prestará suas últimas homenagens”, destacou a Santa Sé.

“Essa multidão diversificada representa a Igreja de Francisco, aquela que acolhe ‘todos, todos, todos’, como ele repetia incansavelmente”, acrescentou o Vaticano, em comunicado.

A celebração é acompanhada pelo coro da Capela Sistina.

Após a celebração, o caixão será levado para o interior da Basílica de São Pedro e, de lá, transferido para a Basílica de Santa Maria Maior, onde acontece a cerimônia de sepultamento. O cortejo fúnebre percorrerá uma distância de cerca de 4 quilômetros pelas ruas de Roma.

“Essa jornada permitirá que os fiéis se despeçam de seu bispo por um caminho que ele costumava fazer para rezar diante do ícone da Virgem Salus Populi Romani antes e depois de cada uma de suas viagens apostólicas e, até mesmo, recentemente, após suas internações”, destacou a Santa Sé.

Os nove dias de celebrações eucarísticas em sufrágio do pontífice morto serão marcados por missas no período que se inicia este sábado e segue até 4 de maio, sempre às 17h (horário local), na Basílica de São Pedro , com exceção da Missa da Divina Misericórdia, que será neste domingo (27), às 10h30 (horário local), na Praça de São Pedro.