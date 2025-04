Livro resgata memórias da infância gaúcha com cantigas e brincadeiras tradicionais

Foto: Divulgação/Prendas Mirins e Piás Farroupilhas do Rio Grande do Sul

A gestão 2024/2025 das Prendas Mirins e dos Piás Farroupilhas do Rio Grande do Sul anuncia o lançamento do livro “Cantando e Brincando Melodias da Infância Gaúcha”. A obra é resultado das pesquisas desenvolvidas no 3º Seminário Estadual de Prendas Mirins e Piás, realizado no CTG Missioneiro dos Pampas, em Três Passos.

O livro reúne uma rica coletânea de brincadeiras cantadas que fizeram parte da infância de gerações passadas — pais, avós e bisavós — promovendo o resgate e a valorização da cultura oral e lúdica do povo gaúcho. Mais do que um registro cultural, a obra é um gesto de preservação das memórias afetivas e das tradições que moldaram a identidade da infância no Rio Grande do Sul.

O lançamento oficial acontecerá no dia 24 de abril de 2025, às 15h45, no Hall do Centro de Convenções da UFSM, em Santa Maria, durante a programação do 36º Entrevero Cultural de Peões, um dos maiores eventos tradicionalistas do Estado.

Já o lançamento especial na 20ª Região Tradicionalista será realizado no dia 1º de maio, às 18h30, no CTG Missioneiro dos Pampas, em Três Passos, local onde nasceram as primeiras ideias para o projeto.

A iniciativa reforça o compromisso do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) com a educação patrimonial das novas gerações, incentivando o conhecimento, o orgulho e a continuidade das tradições do Rio Grande do Sul.