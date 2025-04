Dilma Rousseff destaca pontificado humanista e corajoso de Francisco

A presidenta do banco dos Brics e ex-presidenta da República Dilma Rousseff manifestou nesta segunda-feira (21) profundo pesar pelo falecimento do papa Francisco. Em nota divulgada pelas redes sociais , ela destacou o legado humanista do pontífice e o classificou como “um exemplo de humanidade” .

“A partida de Sua Santidade marca o fim de um dos pontificados mais humanistas, corajosos e inspiradores da história recente”, afirmou. Para Dilma, o papa, primeiro da América Latina, “trouxe para o trono de Pedro a linguagem do cuidado, da simplicidade e da esperança”.

A ex-presidenta, que esteve com o pontífice em 2024 , ressaltou ainda o papel de Francisco na defesa dos mais pobres, na promoção da justiça social, da fraternidade entre os povos e na luta pelo meio ambiente — frequentemente referida por ele como a "Casa Comum".

“Em tempos marcados por desigualdades, crises ambientais e conflitos, Francisco foi presença de luz — capaz de unir fé e razão, espiritualidade e ação, oração e ternura”, escreveu Dilma, que em 2013 recebeu o papa Francisco em sua visita ao Brasil para a Jornada Mundial da Juventude.

Ela também relembrou momentos pessoais de admiração pelo líder religioso: “Sempre me emocionei com sua capacidade de escuta, seu olhar sereno, suas palavras desarmadas. Francisco devolveu ao mundo a beleza da misericórdia”.

A presidenta do banco dos Brics prestou solidariedade à família do papa, ao povo argentino — país natal de Jorge Mario Bergoglio — e aos milhões de fiéis em todo o mundo que se sentiram tocados por sua mensagem. “Seu filho mais universal será lembrado com orgulho por gerações”, afirmou Dilma.

“Hoje, o mundo perde um líder espiritual. Eu me despeço de um exemplo de humanidade . Descanse em paz, Papa Francisco.”