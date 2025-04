Papa pediu velório simples em testamento assinado em 2022

O Vaticano divulgou nesta segunda-feira (21) o testamento deixado pelo papa Francisco. Assinado em 29 de junho de 2022, o pontífice pediu que seu sepultamento seja feito com simplicidade.

No documento, o papa também solicitou que o sepulcro seja montado no chão e de forma simples, sem decoração especial e somente com a inscrição Franciscus na lápide.

O testamento também previu que o corpo do pontífice seja sepultado na basílica papal de Santa Maria Maior.

"Desejo que minha última viagem terrena se conclua justamente neste antiquíssimo santuário mariano, onde ia rezar no início e no fim de cada viagem apostólica, para confiar com fé minhas intenções à mãe imaculada e agradecer-lhe por seu cuidado dócil e materno", justificou.

O papa também se preocupou com os gastos do funeral.

"As despesas para a preparação da minha sepultura serão cobertas com a quantia de um benfeitor que destinei à basílica papal de Santa Maria Maior, conforme instruções que providenciei transmitir ao monsenhor Rolandas Makrickas, comissário extraordinário do capítulo liberiano", escreveu.

No final de seu testamento, o papa deixou uma mensagem de fraternidade para o mundo.

"Que o senhor conceda a merecida recompensa àqueles que me amaram e continuarão a rezar por mim. Ofereço o sofrimento que se fez presente na parte final da minha vida ao Senhor, pela paz no mundo e pela fraternidade entre os povos", concluiu.

Mais cedo, o Vaticano confirmou que o pontífice foi vítima de um acidente vascular cerebral (AVC), seguido por coma e colapso cardiovascular irreversível.

Os detalhes do rito de sepultamento e os próximos passos do Vaticano com relação à sucessão papal ainda não foram divulgados.