Ospa e seu Coro Sinfônico celebram 150 Anos de Imigração Italiana em Porto Alegre e Bento Gonçalves nos dias 26 e 27

A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa), fundação vinculada à Secretaria da Cultura (Sedac), dá início na próxima semana à série de concertos que comemora os 150 anos da Imigração Italiana no Estado. A primeira apresentação, intitulada Voci di Vivaldi, será realizada no sábado (26/4), às 17h, no Complexo Cultural Casa da Ospa, na capital gaúcha. No dia seguinte, o mesmo concerto será levado para Bento Gonçalves, onde será apresentado na Fundação Casa das Artes, a partir das 18h de domingo (27/4).

Sob a regência de Diego Schuck Biasibetti, o concerto une Orquestra, Coro Sinfônico da Ospa e cinco cantores solistas: Cintia de Los Santos (soprano), Elisa Machado (soprano), Carol Braga (mezzo-soprano), Felipe Bertol (tenor) e Ricardo Barpp (baixo-barítono).

O concerto marca o início de uma novidade da Temporada 2025 da Ospa: levar os programas apresentados em Porto Alegre também para o interior do Estado. Na Casa da Ospa, Voci di Vivaldi já está com ingressos à venda pelo Sympla . Também está prevista a palestra Notas de Concerto, ministrada pelo maestro e cantor lírico Sérgio Sisto, no mesmo dia, às 16h, na Sala de Recitais.

Ao longo de 2025, a orquestra realizará diversos concertos comemorativos aos 150 Anos da Imigração Italiana -Foto: Vinícius Angeli

Tanto a palestra quanto o concerto terão transmissão ao vivo pelo YouTube , no canal da Ospa. Já em Bento Gonçalves, onde a apresentação é realizada em parceria com a prefeitura municipal, Fundação Casa das Artes e o Sesc-RS, o concerto será gratuito, com entrada por ordem de chegada. Não está prevista transmissão ao vivo.

Sobre o programa

No concerto Voci di Vivaldi, a Ospa convida o público para uma viagem musical à Veneza do século XVIII, onde viveu o violinista e compositor Antonio Vivaldi (1678-1741). O famoso autor de As Quatro Estações também escreveu importantes obras sacras, como Gloria RV 589 e Dixit Dominus – as duas obras que compõem o programa desta apresentação.

Dividido em duas partes, o concerto inicia com Gloria RV 589, obra baseada no texto Gloria in Excelsis Deo que se tornou uma das mais populares do catálogo de Vivaldi. Trata-se de um hino de louvor, escrito por volta de 1715, e dividido em doze movimentos. A orquestra, em formação reduzida de cordas, oboé, trompete e órgão, toca enquanto o Coro Sinfônico e os solistas se intercalam na interpretação dos versos em latim.

A segunda parte do concerto é dedicada a Dixit Dominus em Ré Maior RV 594, obra composta por Vivaldi entre 1715 e 1720 com base no texto do Salmo 110 e dividida em onze partes. O maestro Diego Biasibetti chama a atenção para uma particularidade da obra, que é pouco executada devido à complexidade da sua montagem: exige coro duplo, orquestra dupla, dois oboés, dois trompetes, um órgão e cinco solistas. No palco, coro e orquestra se dividem ao meio, criando uma espécie de efeito estéreo para quem escuta.

“O Vivaldi escreveu Dixit Dominus para uma orquestra dupla e um coro duplo. Isso traz um estéreo para o palco muito interessante, mostrando bem a ideia de pergunta e resposta, dos contrastes, que são elementos típicos da música barroca. Possivelmente, a intenção era mostrar ainda mais o texto no qual, logo no início, diz: ‘Disse o Senhor ao meu senhor: senta-te à minha direita’ (Dixit Dominus Domino meo: sede a dextris meis), como se pudéssemos ver à direita do Senhor’”, explicou Diego Schuck Biasibetti, que é também violoncelo solista na Ospa, regente do Coro Sinfônico da Ospa, integrante do Bach Brasil Ensemble e maestro do Porto Alegre Consort.

A Ospa nos 150 Anos da Imigração Italiana

Ao longo de 2025, a Ospa realiza diversos concertos comemorativos aos 150 Anos da Imigração Italiana na capital e no interior do Rio Grande do Sul. A próxima apresentação já está confirmada: Sentimenti dell’Anima – 150 Anos da Imigração Italiana, em Caxias do Sul (UCS Teatro, no dia 23/5, às 20h) e em Porto Alegre (Complexo Cultural Casa da Ospa, no dia 24/5, às 17h). Sob regência do maestro Manfredo Schmiedt e com participação dos solistas Carla Domingues (soprano) e Martin Muehle (tenor), a Ospa executa peças de Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi, Ottorino Respighi e outros mestres italianos.

Serviço

Voci Di Vivaldi – 150 Anos da Imigração Italiana

Série Casa da OSPA – Porto Alegre

Quando: sábado (26/4).

Início do concerto: às 17h.

Palestra Notas de Concerto: às 16h, com Sergio Sisto.

Onde: Complexo Cultural Casa da Ospa (Centro Administrativo Fernando Ferrari – avenida Borges de Medeiros, 1.501, Porto Alegre, RS).

Ingressos: de R$ 10 a R$ 50.

Descontos: ingresso solidário (com doação de 1kg de alimento), clientes Banrisul, Amigo Ospa, associados Associação dos Amigos do Museu de Arte Contemporânea do RS (AAMACRS), sócio do Clube do Assinante RBS, idoso, doador de sangue, pessoa com deficiência e acompanhante, estudante, jovem até 15 anos e ID Jovem.

Bilheteria: em Sympla ou no Complexo Cultural Casa da Ospa no dia do concerto, das 12h às 17h.

ou no Complexo Cultural Casa da Ospa no dia do concerto, das 12h às 17h. Transmissão ao vivo: às 16h (Notas de Concerto) e às 17h (concerto) no canal da OSPA no YouTube .

Série Interior – Bento Gonçalves

Quando: domingo (27/4), às 18h.

Onde: Fundação Casa das Artes (rua Herny Hugo Dreher, 127, Planalto, Bento Gonçalves).

Entrada gratuita

Sugere-se a doação de 1 kg de alimento não-perecível.

Estes eventos disponibilizam medidas de acessibilidade.

Classificação indicativa: não recomendado para menores de seis anos.

Programa

Antonio Vivaldi | Gloria, RV 589

Intervalo

Antonio Vivaldi | Dixit Dominus em Ré Maior RV 594

Apresentação: Orquestra Sinfônica de Porto Alegre e Coro Sinfônico da Ospa

Solistas: Cintia de Los Santos, Elisa Machado, Carol Braga, Felipe Bertol e Ricardo Barpp.

Regente: Diego Schuck Biasibetti