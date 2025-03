STF retoma julgamento sobre denúncia de Bolsonaro por trama golpista

Justiça Há 3 horas TRE de São Paulo mantém cassação do diploma de Carla Zambelli Ex-deputada foi condenada por publicações contra sistema eleitoral

Justiça Há 3 horas Ministro Flávio Dino veta uso do termo polícias municipais Decisão é referente à cidade paulista de Itaquaquecetuba

Justiça Há 4 horas STF encerra primeiro dia do julgamento de Bolsonaro e aliados Sessão será retomada nesta quarta-feira às 9h30