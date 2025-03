Com número recorde de inscrições, Secretaria da Educação divulga as seis equipes selecionadas para o HackaTchê Business

A Secretaria da Educação (Seduc) divulgou, nesta segunda-feira (17/3), a lista das seis equipes selecionadas para o HackaTchê Business 2025. Promovido pela Seduc, o projeto chegou a sua quarta edição com número recorde de inscrições. Foram 310 grupos de escolas de todas as regiões do Estado, que apresentaram seus projetos para ter a oportunidade de participar de uma maratona de imersão e inovação.

Neste ano, as equipes que passaram para a próxima fase da competição são a AgroSol, da Escola Estadual de Ensino Médio Marçal Ramal, de Caraá; Clima 360º, do Instituto Estadual Seno Frederico Ludwig, de Novo Hamburgo; +Presença, da Escola Estadual de Educação Básica Padre Antônio Sepp, de São Miguel das Missões; BioLoop, do Colégio Tiradentes, de Caxias do Sul; Materna, da Escola Estadual de Educação Básica Borges de Medeiros, de Cachoeira do Sul; e Conectando Gerações, da Escola Estadual Apeles, de Porto Alegre.

Os grupos desenvolveram propostas que buscam resolver problemas de suas comunidades por meio de uma solução tecnológica. A partir do tema Rumo à COP 30, as equipes também tiveram que abordar questões relacionadas à sustentabilidade ambiental, adaptação às mudanças climáticas, transição energética, justiça climática e empreendedorismo sustentável.

Os três melhores projetos serão apresentados no South Summit Brazil 2025

Os seis finalistas terão acesso a uma série de orientações e mentorias para aprimorar seus trabalhos. Durante dois dias, de 7 a 8 de abril, as equipes estarão envolvidas em atividades no Tecnopuc, em Porto Alegre, onde irão desenvolver seus projetos para demonstrar o potencial de suas ideias. Eles serão avaliados por uma pré-banca, que definirá os três trabalhos que irão para o último desafio da competição. Os classificados apresentarão seus projetos em um pitch final no South Summit Brazil , que ocorrerá no Cais do Porto, em Porto Alegre.

HackaTchê tem o objetivo de incentivar projetos inovadores nas escolas -Foto: Mauricio Tonetto/Secom/Arquivo

O HackaTchê Business premiará a equipe vencedora com uma viagem para Madri, na Espanha, onde o grupo representará o Estado no South Summit Espanha, entre os dias 4 e 6 de junho. O segundo colocado irá conhecer a sede brasileira da Google, em São Paulo, enquanto o terceiro finalista participará do Gramado Summit. Os grupos ganharão transporte, hospedagem e alimentação para as viagens.

Iniciado em 2022, junto com o primeiro South Summit Brazil, o HackaTchê Business é voltado para os estudantes do Ensino Médio da Rede Estadual, tendo o objetivo de incentivar projetos inovadores nas escolas. A proposta é reunir alunos e professores ao ecossistema de inovação e tecnologia.

Cada equipe é formada por exatamente três estudantes, com o acompanhamento de um professor ou servidor da escola. Por meio de uma maratona, o HackaTchê Business busca criar um ambiente de criação e compartilhamento de ideias, além de oportunizar a vivência prática no desenvolvimento de negócios destinados ao empreendedorismo social.

A cada edição, o número de inscrições do HackaTchê Business tem aumentado significativamente. Em 2024, foram 264 inscritos, 124 em 2023 e 94 em 2021. Neste ano, ao todo, foram 1.240 estudantes que participaram da primeira fase da competição.



Cronograma:

17 de fevereiro de 2025 – Lançamento do edital

– Lançamento do edital 17 de fevereiro a 10 de março – Inscrições

– Inscrições 17 de março – Divulgação dos finalistas

– Divulgação dos finalistas 7 de abril a 9 de abril – Hackatchê Business em Porto Alegre

– Hackatchê Business em Porto Alegre 10 de abril– Pitch final no South Summit

Premiação

1º lugar: viagem para o South Summit Espanha;

viagem para o South Summit Espanha; 2º lugar: visita à sede Google em São Paulo;

visita à sede Google em São Paulo; 3ºlugar:participação no Gramado Summit.