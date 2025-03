Confúcio alerta para conflitos agrários e cobra regularização fundiária

Confúcio Moura relembrou a Chacina de Corumbiara, ocorrida em 1995 em Rondônia, como um exemplo da gravidade dos conflitos agrários no país. Segundo o senador, a situação permanece sem solução definitiva, com assentados vivendo em áreas embargadas e sem acesso a financiamento agrícola.

O senador Confúcio Moura (MDB-RO) afirmou, em pronunciamento nesta segunda-feira (17), que os conflitos agrários continuam sendo um dos principais desafios do país, especialmente na Amazônia. Segundo ele, muitas famílias vivem há décadas em terras sem documentação definitiva, enfrentando insegurança jurídica e dificuldades para acessar crédito e infraestrutura. O parlamentar destacou a necessidade de uma política mais eficiente para a regularização fundiária e cobrou do governo federal medidas concretas para evitar novos episódios de violência no campo.

