TVE transmite Carnaval de Porto Alegre para outros países

A TVE entrou no ritmo do samba e iniciou na sexta-feira (14/3) a transmissão do Carnaval de Porto Alegre. Neste ano, a emissora pública do Rio Grande do Sul alcançou um feito inédito, transmitindo o evento não somente para todo o país como para outras partes do mundo, por meio da TV Brasil Internacional.

O diretor da emissora gaúcha, Caio Klein, comentou esse importante avanço. "Por meio da RNPC, a Rede Nacional de Comunicação Pública, estamos transmitindo esse evento para todo o país mais uma vez. Além disso, temos esta novidade: com a TV Brasil Internacional, nosso sinal está chegando em várias partes do mundo, mostrando nossa cultura popular e a beleza que é o Carnaval de Porto Alegre. Isso nos enche de alegria e aponta a importância desta emissora pública", ressaltou.

Vinculada à Secretaria de Comunicação (Secom), a TVE é a única televisão aberta a transmitir o evento ao vivo. A cobertura, realizada em parceria com a prefeitura de Porto Alegre, seguirá na noite deste sábado (15/3), direto do sambódromo do Complexo Cultural do Porto Seco, na zona norte da capital.

Vinculada à Secretaria de Comunicação (Secom), a TVE é a única televisão aberta a transmitir o evento ao vivo -Foto: Mauro Nascimento/Secom

A transmissão conta com mais de 80 profissionais e uma estrutura especial. Durante os dois dias, serão mais de 20 horas de transmissão ao vivo, com dez câmeras espalhadas na avenida e utilização de grua, microlink e drone. No estúdio da emissora, instalado no fim da passarela, apresentadores e comentaristas narram o evento e fazem entrevistas ao vivo com os destaques de cada escola.

Assim como na sexta-feira, neste sábado a transmissão começa às 21 horas, com encerramento previsto para as 7h30 de domingo (16/3).