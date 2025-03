TVE transmitirá Carnaval de Porto Alegre para todo o Brasil

O governo do Estado fará a transmissão ao vivo do Carnaval de Porto Alegre para todo o Brasil, nos dias 14 e 15 de março. A TVE, emissora pública do Rio Grande do Sul, exibirá pelo quarto ano consecutivo – desde a retomada pós-pandemia – os desfiles das escolas de samba dos grupos Prata e Ouro, direto do Complexo Cultural do Porto Seco, na zona norte da Capital. A veiculação será realizada em parceria com a prefeitura de Porto Alegre.

Vinculada à Secretaria de Comunicação (Secom), a TVE vem se consolidando como a única televisão aberta a transmitir o evento ao vivo. Em articulação com a TV Brasil, a cobertura será difundida para todo o país, por meio da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), da qual a emissora gaúcha faz parte.

“A TVE está, historicamente, envolvida com o Carnaval de Porto Alegre. A transmissão amplia a visibilidade dessa importante festa popular e presta um serviço à sociedade gaúcha, promovendo acesso à cultura. Assim como nos anos anteriores, estamos preparando uma grande estrutura para a transmissão”, afirmou o diretor-geral da TVE, Caio Klein.

Durante os dois dias, serão mais de 20 horas de transmissão ao vivo, com dez câmeras espalhadas na avenida e utilização de grua, microlink e drone. O trabalho de reportagem será realizado na largada e ao final da pista, na dispersão, bem como do estúdio panorâmico, onde os destaques das escolas serão entrevistados por um time de apresentadores e comentaristas com vasta experiência na cultura carnavalesca.

Na sexta (14/3) e no sábado (15/3), a transmissão começa às 21 horas, com encerramento às 7 horas no primeiro dia e às 7h30 no segundo.