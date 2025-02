Senado é finalista no Prêmio Conexão Inova 2025

Finalista no Prêmio Conexão Inova 2025, o Senado Federal concorre com aOficina de Gestão Pública Sustentável: metodologia de elaboração de Plano de Logística Sustentável (PLS)na categoria Sustentabilidade Ambiental, Responsabilidade Social e Governança – ASG, que integra o reconhecimento ao lado de outras categorias voltadas para regulação, serviços públicos, gestão, comunicação, integridade e inovação.

A premiação será realizada durante o eventoConvergência: inovação pública, conexão humana, de 2 a 4 de junho de 2025, em Belo Horizonte. Foram selecionadas cinco iniciativas por categoria, e o Senado concorre com iniciativas do Tribunal de Contas da União (TCU), do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, do Instituto Fiocruz e da Prefeitura de Itanhaém (SP). Foram inscritas 768 propostas.

Sobre a oficina

A ação do Senado capacita agentes públicos e parlamentares para a organização, a implementação e o monitoramento de iniciativas sustentáveis e para a interiorização da Agenda 2030 da ONU. A ação prevê a elaboração de normativos, indicadores e diretrizes que orientam a institucionalização da sustentabilidade no setor público.

Um número crescente de gestores públicos em todo o Brasil têm participado da oficina, totalizando 1.396 servidores formados até 2024. Trata-se uma iniciativa conjunta de unidades internas do Senado e da Rede Nacional de Sustentabilidade no Legislativo — uma cooperação técnica entre o Senado, a Câmara dos Deputados e o TCU.

— Esse trabalho leva nossa experiência em sustentabilidade aos gestores públicos de todo o Brasil. Foram mais de 700 projetos inscritos nas categorias como regulação, serviços públicos, políticas públicas, gestão, comunicação, integridade, inovação e ESG. Nós chegamos até aqui! — comemora Danielle Abud, servidora do Núcleo de Coordenação de Ações de Responsabilidade Social do Senado e uma das professoras da oficina.

Votação

Para votar, é preciso reagir — curtir, comentar ou compartilhar — ao post da O ficina de Gestão Pública Sustentável: metodologia de elaboração de Plano de Logística Sustentável (PLS) . A reação só será considerada como voto se feita na publicação do próprio Conexão.