Turismo sustentável reduz os impactos socioambientais e estimula a economia

De acordo com a definição da Organização Mundial do Turismo (OMT), natureza, economia e comunidade têm de estar em equilíbrio para que a sustentabilidade se mantenha no longo prazo.

Segundo Caio Queiroz, CEO da Aguama Ambiental, que atua no segmento do turismo de eventos em diversas regiões do país, como Fernando de Noronha (PE) e Preá (CE), realizar a adequação de práticas adotadas em grandes eventos em locais com menos infraestrutura é um ponto de estímulo importante para promover a sustentabilidade na região, além de estimular a educação ambiental.

“O turismo consciente promove práticas que respeitam a biodiversidade e patrimônios culturais, engaja o turista com os recursos naturais e com a economia local dos lugares visitados”, enfatiza Vininha F. Carvalho, economista e editora da Revista Ecotour News & Negócios.

A Rede Nacional de Trilhas de Longo Curso e Conectividade (RedeTrilhas), que conecta vários percursos no Brasil em meio à natureza, ganhou novo reforço. Portaria publicada no Diário Oficial da União reconhece oficialmente o Caminho dos Veadeiros, no estado de Goiás, como integrante do sistema, desenvolvido pelos ministérios do Turismo; do Meio Ambiente e Mudança do Clima, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e voluntários.

O sul do Brasil vai ganhar um novo atrativo turístico: o Parque das Flores, localizado no bairro-cidade Flores de Sal, em Tijucas, Santa Catarina. Com uma área de 70 mil metros quadrados, o espaço foi projetado para ser uma referência em lazer ao ar livre ao oferecer áreas para contemplação e diversão em meio à natureza. O destaque é um lago de 20 mil metros quadrados com trapiche, além de uma pista de caminhada de 1,5 km e playground. Com previsão para ser entregue junto à primeira fase do bairro-cidade Flores de Sal, em três anos, o Parque das Flores será um local voltado tanto para moradores quanto para turistas.

“O turismo sustentável está em conformidade com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU). A promoção do turismo sustentável permite a criação de empregos decentes (ODS 8.9) e incentiva práticas que respeitem a cultura local e os produtos locais (ODS 12. b)”, finaliza Vininha F. Carvalho.