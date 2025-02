Fernanda Torres recebe voto de aplauso dos senadores

Senado Federal Há 49 minutos Sessão vai celebrar o Dia Internacional da Síndrome de Down O Senado vai promover uma sessão especial para celebrar o Dia Internacional da Síndrome de Down. O requerimento para a homenagem ( RQS 56/2025 ), d...

Senado Federal Há 49 minutos Aprovado voto de solidariedade à Ucrânia O Plenário do Senado aprovou, nesta quarta-feira (19), voto de solidariedade à Ucrânia pelos três anos da invasão militar russa. O requerimento foi...

Senado Federal Há 2 horas Aprovadas MPs que liberaram R$ 6,8 bi para o Rio Grande do Sul O Senado aprovou nesta quarta-feira (19) duas medidas provisórias com recursos que somam quase R$ 6,8 bilhões destinados ao enfrentamento das ench...