Professora Dorinha Seabra vai presidir a CDR

A senadora Professora Dorinha Seabra (União-TO) foi eleita nesta quarta-feira (19) para presidir a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR) no biênio 2025-2026. A comissão terá como vice-presidente o senador Jorge Seif (PL-SC).

Dorinha apontou como desafio para os próximos dois anos a redução das desigualdades e a busca de equilíbrio em um país "tão diverso e extenso" como o Brasil.

— Esta comissão tem o potencial de trabalhar de maneira articulada na construção de políticas públicas que levem ao desenvolvimento regional. Temos a previsão dos fundos constitucionais, que podem e devem fazer muito pelo país. Vamos trabalhar articulados com todos os ministérios. A nossa tarefa é enxergar o Brasil do jeito que ele é, com suas desigualdades e diferenças, mas, ao mesmo tempo, com as potencialidades que nós temos – afirmou.

A escolha de Dorinha para presidir o colegiado foi saudada pelos senadores Efraim Filho (União-PB) e Augusta Brito (PT-CE). A reunião foi presidida pelo senador Marcelo Castro (MDB-PI), que presidiu a CDR no biênio passado.

Maria Auxiliadora Seabra Rezende tem 60 anos e é professora universitária. Ela foi secretária de Educação e Cultura do Tocantins entre os anos de 1998 e 2009. Foi eleita deputada federal pelo Tocantins pela primeira vez em outubro de 2010 e cumpriu três mandatos antes de chegar ao Senado, em 2023. Na Câmara dos Deputados foi presidente da Frente Parlamentar Mista da Educação e líder da bancada feminina.

Atribuições

A CDR tem 17 membros titulares e 17 suplentes, e se reúne nas quartas-feiras à tarde. A comissão opina sobre temas como desigualdades regionais, políticas de desenvolvimento regional, integração e políticas para o turismo.